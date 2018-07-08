9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина похвасталась достижениями дочери: «Мария неделю рисовала знаменитые Волошинские места... делала наброски, акварели... участвовала в пленере « Легенда Крыма» и вот сегодня в Феодосийском музее А.Грина все это закончилось выставкой».
Певица Слава тоже восхищена: «Моя русалочка!»
Полина Гагарина удивила новым образом:
А вот оригинал:
Вера Брежнева очаровала видороликом со съемок:
Надежда Мейхер-Грановская показала растяжку: «И так всю жизнь... То в продольном, то в поперечном... Страсть как люблю "экстрим"))».
Наталья Подольская и Ольга Бузова похвастались фигурами.
Беременная Нюша поделилась переживаниями: «Сегодня осознала, что грядёт серьезный перерыв, не творческий, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно».
Анна Михалкова поддержала сестру:
Да, моя сестра сняла кино, да, это триллер про подростков. Да, идея и сценарий культовых братьев Пресняковых. Да, я там тоже снялась (хотя в могли бы роль и побольше придумать). Да, посмотреть можно будет с 25 октября в кино) Да, и самое главное, нам не стыдно, потому что получилось крутое кино! @lostseat_film
Фото: instagram