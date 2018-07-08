9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Беременная Нюша поделилась переживаниями: «Сегодня осознала, что грядёт серьезный перерыв, не творческий, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно».

Анна Михалкова поддержала сестру: