9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Шумакова в эффектном черном купальнике рассуждает об отдыхе в Турции – в основном там гуляют расслабленные турки.

Дарья Мельникова интересуется у своих подписчиков, как остаться жить в лете и постит очень летние и теплые селфи.

Настя Ивлеева поделилась кадрами с заправки и призналась, что без заправщиков с трудом разобралась, как «покормить» свою ламбу.