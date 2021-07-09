9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Мария Шумакова в эффектном черном купальнике рассуждает об отдыхе в Турции – в основном там гуляют расслабленные турки.
Дарья Мельникова интересуется у своих подписчиков, как остаться жить в лете и постит очень летние и теплые селфи.
Настя Ивлеева поделилась кадрами с заправки и призналась, что без заправщиков с трудом разобралась, как «покормить» свою ламбу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenatemnikovaofficial
Елена Темникова пришла в гости к Дине Саевой и познакомилась с ее экзотическими питомцами, среди которых нашелся настоящий хамелеон.
Валерия завела знакомство с огромным белым самоедом – красавец-пес похож на миниатюрного медведя.
Саша Савельева опубликовала трогательное видео со своим супругом , который везет коляску и рассказывает сказку.
Сергей Безруков поделился настоящим летним селфи – на природе и в темных очках.
Павел Прилучный поделился в сториз очень необычным селфи – с ярким макияжем. «Современные тенденции довели», – подписал фотографию актер. О реакции поклонников брутального актера остается только догадываться.
Анна Нетребко поделилась фотографиями из путешествия в Афины – арбузы и греческий салат, а еще муж Юсиф Эйвазов и Филипп Киркоров.
Больная коронавирусом Ида Галич скучает по маленькому сыну и обещает затискать его при встрече.
Стефания Маликова продолжает делиться снимками из путешествия, и опубликовала фото с Марса – который на Алтае.
Фото: Instagram Павла Прилучного, Анны Нетребко, Валерии, Елены Темниковой, Марии Шумаковой, Натальи Рудовой, Стефании Маликовой, Сергея Безрукова, Иды Галич, Дарьи Мельниковой
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