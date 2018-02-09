9 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Дженнифер Лопес показала, как выглядит ее подросшая малышка. Рената Литвинова опубликовала селфи с Земфирой и дочерью.
Татьяна Навка похвасталась гибкостью, а Наталья Ионова — стройной фигурой и характером: «Как же для меня важна нежность и ласка! Мне кажется, в прошлой жизни я была каким-то плюшевым животным! Хотя и не скажешь по мне (всегда выпускаю колючки, если хоть что-то не так)! Но на самом деле мечтаю всегда о нежности, бесконечной и чуткой».
Полина Гагарина и Яна Рудковская наслаждаются зимой. Ирина Пегова занимается своей внешностью: «О Боги красоты, придите ко мне на помощь! На что только не идет женщина , чтобы сохранить молодость и свежесть!!! И как же я люблю все это!!! Особенно когда результат на лицо, точнее, на лице».
Ксения Собчак поучаствовала в эфире CNN и поделилась фотографиями.
Эвелина Бледанс продолжает публиковать фотографии в белой майке, немотря на критику: «Мой девиз "не растанусь с комсомолом — буду вечно молодым" пока активно со мной. Пока есть крылья за спиной, старость не придет!!!»
Анастасия Волочкова поделилась снимком из бани: «Моя балетная авторская русская баня — залог здоровья и блаженства! Щелкунчик, балерины и Мышиный король, выполненные по спецдизайну, создают творческую атмосферу. Хороших вам выходных!»
Фото: instagram