О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Дженнифер Лопес показала, как выглядит ее подросшая малышка. Рената Литвинова опубликовала селфи с Земфирой и дочерью.

Татьяна Навка похвасталась гибкостью, а Наталья Ионова — стройной фигурой и характером: «Как же для меня важна нежность и ласка! Мне кажется, в прошлой жизни я была каким-то плюшевым животным! Хотя и не скажешь по мне (всегда выпускаю колючки, если хоть что-то не так)! Но на самом деле мечтаю всегда о нежности, бесконечной и чуткой».

Полина Гагарина и Яна Рудковская наслаждаются зимой. Ирина Пегова занимается своей внешностью: «О Боги красоты, придите ко мне на помощь! На что только не идет женщина , чтобы сохранить молодость и свежесть!!! И как же я люблю все это!!! Особенно когда результат на лицо, точнее, на лице».