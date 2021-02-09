9 февраля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Валерии впервые удалось понянчиться с маленькой внучкой Селин, которая родилась у ее сына Арсения и его жены Лианы. Сын запечатлел теплые моменты на фото.
Дарья Мельникова отмечает свой 29 день рождения. По этому поводу она порадовала своих подписчиков уютным видео с зимней прогулки.
Лиза Арзамасова тоже делится уютными кадрами и ностальгирует:
«Почему-то поймала ощущение из детства: снег хрустит под ногами таааак вкусно! То ли я «сошла с ума», то ли он и вправду несколько последних лет подряд был рыхлым и слишком мягким и не хрустел так. Я иду и с каждым шагом «балдею» и улыбаюсь: «хрусь, хрусь»! И звонко так! И мороз приятный».
Кристина Асмус порадовала поклонников элегантным фото в аристократичном стиле и в привычном блонде.
Анастасия Решетова показала шикарное фото, сделанное еще в новогоднюю ночь в Дубае и рассказала о своем новом проекте.
Катерина Шпица перевоплотилась в блондинку и примерила розовый бант. Забавная фотография из-за кулис собрала восторженные комментарии подписчиков.
Юлия Ковальчук поделилась уютным зимним селфи в шубе-чебурашке, справедливо заметив, что не только в купальниках щеголять.
Ани Лорак показала фото из тренажерного зала, которая отлично демонстрирует результат тренировок — прекрасную рельефную фигуру.
Ольга Орлова поделилась уютным фото со своим питомцем — выражение морды ее любимца явно заслуживает Оскара.
Яна Рудковская и Ольга Бузова записали совместное озорное видео на катке.
Анна Хилькевич же была в настоящем шоке — в Википедии откуда-то появилась запись о том, что она скончалась сутки назад.
Фото и видео: Instagram Ольги Орловой, Кристины Асмус, Анастасии Решетовой, Ани Лорак, Валерии, Катерины Шпицы, Лизы Арзамасовой, Дарьи Мельниковой, Яны Рудковской
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