9 февраля: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

Валерии впервые удалось понянчиться с маленькой внучкой Селин, которая родилась у ее сына Арсения и его жены Лианы. Сын запечатлел теплые моменты на фото.

Дарья Мельникова отмечает свой 29 день рождения. По этому поводу она порадовала своих подписчиков уютным видео с зимней прогулки.

Лиза Арзамасова тоже делится уютными кадрами и ностальгирует:

«Почему-то поймала ощущение из детства: снег хрустит под ногами таааак вкусно! То ли я «сошла с ума», то ли он и вправду несколько последних лет подряд был рыхлым и слишком мягким и не хрустел так. Я иду и с каждым шагом «балдею» и улыбаюсь: «хрусь, хрусь»! И звонко так! И мороз приятный».

Кристина Асмус порадовала поклонников элегантным фото в аристократичном стиле и в привычном блонде.

Анастасия Решетова показала шикарное фото, сделанное еще в новогоднюю ночь в Дубае и рассказала о своем новом проекте.