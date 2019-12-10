9 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Бекхэм поделилась забавной семейной фотографией.

Хайди Клум «увеличила» губы — с помощью специальных накладок.

Дмитрий Маликов показал, как учится его дочь: «Учись, учись Стешенька, это важно по жизни! Надеюсь, ты получишь хорошее образование».

Денис Клявер похвастался сыновьями: «Малой в садике учит английский и китайский!) Сейчас уже во всю готовимся к новогоднему утреннику. Соответственно утро понедельника у нас началось с Джингл Бэлса в Данином исполнении и сразу на двух языках».

Дочь Любови Толкалиной показала домашнее фото: «Друзья, здравствуйте! Я немного пропала.... У меня сломался телефон. Пал смертью храбрых под мокрым снегом и дождем. У Никиты был день рождения в воскресенье, 7 числа. Мы прекрасно отпраздновали. Дождь и снег, видимо, был подарком. Мы оба простыли, телефон вообще умер, но это все равно был замечательный день. Я тебя очень люблю».

Галина Юдашкина поделилась нежностью: «Так быстро растут, что скоро будут меня на руках носить».

Андрей Малахов показал, как украшает елку. Милла Йовович сфотографировалась с детьми у нарядной «лесной красавицы». Дмитрий Шепелев поделился новогодним настроением: