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9 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Бекхэм

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Виктория Бекхэм поделилась забавной семейной фотографией.

Хайди Клум «увеличила» губы — с помощью специальных накладок.

Дмитрий Маликов показал, как учится его дочь: «Учись, учись Стешенька, это важно по жизни! Надеюсь, ты получишь хорошее образование».

Денис Клявер похвастался сыновьями: «Малой в садике учит английский и китайский!) Сейчас уже во всю готовимся к новогоднему утреннику. Соответственно утро понедельника у нас началось с Джингл Бэлса в Данином исполнении и сразу на двух языках».

Дочь Любови Толкалиной показала домашнее фото: «Друзья, здравствуйте! Я немного пропала.... У меня сломался телефон. Пал смертью храбрых под мокрым снегом и дождем. У Никиты был день рождения в воскресенье, 7 числа. Мы прекрасно отпраздновали. Дождь и снег, видимо, был подарком. Мы оба простыли, телефон вообще умер, но это все равно был замечательный день. Я тебя очень люблю».

Галина Юдашкина поделилась нежностью: «Так быстро растут, что скоро будут меня на руках носить».

Андрей Малахов показал, как украшает елку. Милла Йовович сфотографировалась с детьми у нарядной «лесной красавицы». Дмитрий Шепелев поделился новогодним настроением:

Анфиса Чехова отправилась в Оман: «Это государство, которое называют арабской Швейцарией. Потому что здесь тихо и спокойно, и, в отличие от многих арабских стран никаких волнений не происходит. Султан, который правит 49 лет, человек очень миролюбивый и часто выступает примиряющей стороной между конфликтующими странами, окружающими Оман. Недавно, например, встречался с израильским послом, что для арабского мира, почти невозможно. Оман славится своей великолепной природой. Которую я вам принепременно покажу».

Стас Костюшкин примерил смешную шапочку.

Анна Семенович поделилась архивной фотографией и опровергла слухи о болезни:

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Уважаемые журналисты! Вновь вынуждена взывать к вашей совести и профессиональной этике! С удивлением и недоумением прочитала сегодня в интернете громкие заголовки «Тяжелобольная Семенович!», «Страшный диагноз!». Пожалуйста, остановитесь! Мало того, что вы берете комментарии у врачей, которых я в глаза не видела, и они делают мифические выводы о состоянии моего здоровья и даже ставят несуществующие диагнозы по фотографиям, подобно гадалкам. Вы же оформляете эти домыслы кричащими заголовками, сеете панику. Вы понимаете, что это читают моим родители,близкие, друзья…поставьте себя на их место. Еще раз спешу всех успокоить и заверить, что никаких проблем со здоровьем у меня нет. Я регулярно посещаю всех специалистов, очень внимательно и щепетильно отношусь к своему здоровью. Постоянно призываю всех женщин регулярно ходить на профилактические осмотры к докторам, в том числе к маммологу. Более того, неделю назад я сделала УЗИ груди на глазах у всей страны в эфире у Леры Кудрявцевой. И врач подтвердил не только, факт того, что моя грудь натуральная, но и факт того, что она абсолютно здоровая и прекрасно себя чувствует. Считаю на этом тему исчерпанной! Пожалуйста, прекратите спекуляции в погоне за рейтингами. Не надо искать и придумывать то, чего не существует. С моим здоровьем все в полном порядке, чего и вам каждому желаю. И, как принято говорить в Интернете: «ТЕМА ГРУДИ СЕМЕНОВИЧ РАСКРЫТА!». Давайте уже перестанем об этом говорить, в моей жизни полно других интересных тем! ............ #анясеменович #грудь #здоровье #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Яна Поплавская поблагодарила поклонников: «Дом милый дом! Гастроли прошли супер, потрясающие отзывы в прессе! Даугавпилс принимал, как и Рига полными залами и овациями. Честно не ожидали, что будет такой прием! Рады невероятно! Спасибо зрителям».

Фото и видео: instagram

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