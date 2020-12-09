9 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/rudkovskayaofficial/
Яна Рудковская показала фото со своим красавцем шпицем и рассказала, что вылечила его от облысения. Теперь пушистый пес нравится ее подписчикам больше, чем той-терьер Фифа.
Нонна Гришаева продемонстрировала образ Снежной королевы, в котором появится в новогоднем квесте.
Стас Костюшкин поделился с подписчиками забавным видео с накладными мышцами.
Дмитрий Шепелев в последнее время часто балует поклонников фотографиями с любимой женщиной Екатериной Тулуповой. Телеведущий показал новое нежное фото с отдыха на Мальдивах.
Дмитрий Колдун поздравил с днем рождения своего брата Григория.
Дима Билан показал необычный наряд со шляпой.
Екатерина Варнава в день своего 36-летия опубликовала в блоге видео с забавными танцами.
Красавица Виктория Исакова опубликовала в социальной сети свое селфи, где позирует без макияжа. Актриса порадовалась весеннему солнцу в начале зимы.
Виктория Лопырева поделилась с поклонниками новыми фотографиями с подросшим сыном Марком Лионелем. А мать Тимати Симона Юнусова похвасталась гимнастическими талантами внучки Алисы.
Похудевшая Анастасия Макеева подразнила поклонников новогодним образом в шикарном вечернем белом платье, в котором появится в одном из новогодних шоу.
Наталья Подольская показала, как красиво украсили к Новому году ее с Владимиром Пресняковым дом.
Агата Муцениеце, отдыхающая с детьми на Мальдивах, похвасталась идеальной фигурой.
Алена Водонаева устроила милую фотосессию с бездомными животными, которым нужна новая семья.
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова призналась, что ее замучили вопросом о втором ребенке. Она рассказала, что до первой беременности мечтала о троих малышах, но после появления у нее дочери Лизы поняла, что больше детей не хочет. «Если случится, это будет подарок от Бога. А специально планировать не буду», — ответила она.
Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой, Алены Водонаевой, Агаты Муцениеце, Натальи Подольской, Анастасии Макеевой, Виктории Лопыревой, Виктории Исаковой, Екатерины Варнавы, Димы Билана, Дмитрия Колдуна, Дмитрия Шепелева, Стаса Костюшкина, Нонны Гришаевой, Яны Рудковской
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