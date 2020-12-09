9 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова призналась, что ее замучили вопросом о втором ребенке. Она рассказала, что до первой беременности мечтала о троих малышах, но после появления у нее дочери Лизы поняла, что больше детей не хочет. «Если случится, это будет подарок от Бога. А специально планировать не буду», — ответила она.