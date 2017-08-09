Тина Канделаки пошутила над трансфером Андрея Малахова, сын Яны Рудковской обидел Николая Баскова: о том, как звезды провели прошедший день, читайте в нашем дайджесте.

Тина Канделаки пошутила над Андреем Малаховым. Анна Нетребко предстала в образе Жарптицы. Виктория Лопырева поделилась откровенной фотографией на яхте. А Валдис Пельш похвастался уловом: «В честной борьбе одержал победу техническим нокаутом». Милана Кержакова посетила с малышом стадион и сопроводила фото неоднозначным комментарием: «Любое начинание имеет логический конец. Жизнь, карьера, любовь, семья — рано или поздно заканчивается все. И лучшее, что мы можем сделать — это хранить наши воспоминания о каждом из значимых для нас событий. Только тогда наша жизнь ,любовь и карьера имеют право на то, чтобы называться вечными». Юлия Меньшова поделилась семейным селфи. Сын певицы Жасмин учится играть в футбол:

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Авг 9 2017 в 8:29 PDT

Сын Яны Рудковской расстроил Николая Баскова:

Его папа тем временем радуется новому автомобилю:

На новенькой @mbrussia еду на тренировку! Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Авг 9 2017 в 7:56 PDT