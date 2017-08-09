9 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
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Тина Канделаки пошутила над трансфером Андрея Малахова, сын Яны Рудковской обидел Николая Баскова: о том, как звезды провели прошедший день, читайте в нашем дайджесте.
Тина Канделаки пошутила над Андреем Малаховым. Анна Нетребко предстала в образе Жарптицы. Виктория Лопырева поделилась откровенной фотографией на яхте. А Валдис Пельш похвастался уловом: «В честной борьбе одержал победу техническим нокаутом».
Милана Кержакова посетила с малышом стадион и сопроводила фото неоднозначным комментарием: «Любое начинание имеет логический конец. Жизнь, карьера, любовь, семья — рано или поздно заканчивается все. И лучшее, что мы можем сделать — это хранить наши воспоминания о каждом из значимых для нас событий. Только тогда наша жизнь ,любовь и карьера имеют право на то, чтобы называться вечными». Юлия Меньшова поделилась семейным селфи. Сын певицы Жасмин учится играть в футбол:
Сын Яны Рудковской расстроил Николая Баскова:
Его папа тем временем радуется новому автомобилю:
На новенькой @mbrussia еду на тренировку!
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)
Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаком: «Сегодня #мамаЛяся в роли Красной Шапочки. Девчонки, делюсь с вами лайфхаком: шляпа - это спасение от укладок».
Ксения Собчак показала, как занимается спортом: «Если нет воли — всегда найдутся оправдания: нет зала, нет тренера, нет гантелей! А если воля есть — найдется комната, видеотренировка, и две увесистых бутылочки с шашлычным соусом». А Саша Стриженова искупалась на закате солнца.
Фото: instagram.com