9 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нонна Гришаева поздравила мужа с днем рождения и поделилась нежной фотографией с ним: «С Днем Рождения, любимый) И пусть все твои желания и мечты исполняются!.. главное — Дерзай, а мы рядом))»

Лена Кулецкая тоже показала семейное фото: «Я, наверное, какой-то неправильный Лев... Вчера мы отметили мой день рождения вот таким составом, и я 1000 раз предпочла бы его шумной тусовке в огромной компании... Взрослеем... Хотя, я повторяю себе, как мантру, "Моя Ибица меня ждет". Там и зажжем! А пока наслаждаемся моментами вчетвером».

«Дача. Мамин День Рождения. Семейство почти в сборе. Два деда, отец и дамский конгломерат.)) Если бы смогли быть вообще все родственники, то перевес в сторону женского пола остался бы таким же! В общем, живем в раю! Мамочку мою все любят. Дай Бог ей здоровья и счастья на долгие годы», — поделился Леонид Агутин.

Юлия Такшина поделилась нежной фотографией с сыном: «Сладость)»

Игорь Николаев показал фото в машинке Lego с дочерью: «Водитель со стажем!)»

Владимир Кристовский показал забавное фото: «Творческие будни».

Сын Евгения Плющенко показал фото, на котором он очень похож на папу: «Взгляд, когда ты хочешь ещё купаться,но тебя только что вытащили из воды».

Тина Канделаки похвасталась стройной фигурой в купальнике: «Вот что бывает, когда не пропускаешь тренировки даже на отдыхе)»

Анна Семенович похвасталась роскошными формами в забавном видеоролике: «Смотрите как в Магнитогорске соблюдают райдер артиста, @mf_agent счастлив».