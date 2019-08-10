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9 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Нонны Гришаевой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Нонна Гришаева поздравила мужа с днем рождения и поделилась нежной фотографией с ним: «С Днем Рождения, любимый) И пусть все твои желания и мечты исполняются!.. главное — Дерзай, а мы рядом))»

Лена Кулецкая тоже показала семейное фото: «Я, наверное, какой-то неправильный Лев... Вчера мы отметили мой день рождения вот таким составом, и я 1000 раз предпочла бы его шумной тусовке в огромной компании... Взрослеем... Хотя, я повторяю себе, как мантру, "Моя Ибица меня ждет". Там и зажжем! А пока наслаждаемся моментами вчетвером».

«Дача. Мамин День Рождения. Семейство почти в сборе. Два деда, отец и дамский конгломерат.)) Если бы смогли быть вообще все родственники, то перевес в сторону женского пола остался бы таким же! В общем, живем в раю! Мамочку мою все любят. Дай Бог ей здоровья и счастья на долгие годы», — поделился Леонид Агутин.

Юлия Такшина поделилась нежной фотографией с сыном: «Сладость)»

Игорь Николаев показал фото в машинке Lego с дочерью: «Водитель со стажем!)»

Владимир Кристовский показал забавное фото: «Творческие будни».

Сын Евгения Плющенко показал фото, на котором он очень похож на папу: «Взгляд, когда ты хочешь ещё купаться,но тебя только что вытащили из воды».

Тина Канделаки похвасталась стройной фигурой в купальнике: «Вот что бывает, когда не пропускаешь тренировки даже на отдыхе)»

Анна Семенович похвасталась роскошными формами в забавном видеоролике: «Смотрите как в Магнитогорске соблюдают райдер артиста, @mf_agent счастлив».

Возлюбленная рэпера Тимати показала беременный живот и призналась: «Как удобно, что пока есть возможность оправдать количество еды в моей тарелке фразой "Это не мне, это кроха просит"».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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