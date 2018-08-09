9 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Сенчукова показала старые фотографии: «Жаль, что в 1991 году не было Инстаграмма. Если, что, я в купальнике». Дженнифер Лопес — новые: они с бойфрендом отдыхают на Капри.

Алексей Ягудин поделился семейным портретом. Виктория Бекхм опубликовала очень нежное селфи с дочерью. Анна Седокова посвятила пост сыну: «Мой мужчина. А у меня вопрос к вам. Я часто сталкиваюсь с тем, что у мужчин любовь к ребёнку напрямую связанна с качеством любви к маме. Чем сильнее мужчина любит женщину, тем сильнее у него связь с их общими детьми. У нас же, девочек, это абсолютно, как мне кажется, не связанно. Мы просто любим своих деток. Иногда, даже вопреки чувствам к мужчине. Что думаете ?»

Эвелина Бледанс скоро станет невестой: