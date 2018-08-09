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9 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Сенчуковой

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Наталья Сенчукова показала старые фотографии: «Жаль, что в 1991 году не было Инстаграмма. Если, что, я в купальнике». Дженнифер Лопес — новые: они с бойфрендом отдыхают на Капри.

Алексей Ягудин поделился семейным портретом. Виктория Бекхм опубликовала очень нежное селфи с дочерью. Анна Седокова посвятила пост сыну: «Мой мужчина. А у меня вопрос к вам. Я часто сталкиваюсь с тем, что у мужчин любовь к ребёнку напрямую связанна с качеством любви к маме. Чем сильнее мужчина любит женщину, тем сильнее у него связь с их общими детьми. У нас же, девочек, это абсолютно, как мне кажется, не связанно. Мы просто любим своих деток. Иногда, даже вопреки чувствам к мужчине. Что думаете ?»

Эвелина Бледанс скоро станет невестой:

Венсан Кассель похвастался беззаботными днями с молодой избранницей:

Кристина Асус удивила подписчиков:

Косметика отвлекает от диеты! 🙄

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Юлия Савичева рассказала о своих отношениях с обувью. «Туфли в моей жизни появились с 7 лет, когда я начала заниматься спортивными бальными танцами. Каблук был маленький, но со временем он становился все выше и выше. В 16 лет наступил юношеский максимализм и любовь к альтернативной музыке. Я возненавидела туфли и заявила, что носить буду только кеды. Продолжалось это, как вы понимаете, не долго. Лет в 20 опять захотелось женственности. Я помню, как на сольных концертах выходила в туфельках на маленьком каблучке с таким видом, как будто совершила подвиг. Сейчас на сцене я могу зажигать на каблуке в 15 сантиметров и получать от этого нереальное удовольствие! Ноги, конечно, потом очень болят🤭 Без надобности туфли не ношу. Люблю комфорт. Особенно должно быть удобно, когда гуляю с ребенком. Мой рост 160, но никогда не хотела казаться выше».

Фото и видео: instagram

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