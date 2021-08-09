9 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Горбань в Майами выписалась из родильного дома, где совсем недавно на свет появился ее сын. Как признается сама Мария, супруг помогал и поддерживал ее на протяжении всего процесса и даже, не побоялся перерезать пуповину. Теперь, счастливые родители готовятся к возвращению домой, потому что там их уже ждет старшая дочка — Фаня, с которой все это время они поддерживали связь по Сети.