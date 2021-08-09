9 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Российские звезды жадно ловят летние дни, которых осталось не так много. Анастасия Решетова, Наталья Подольская и Анжелика Ревва, делятся красивыми теплыми фотографиями «с моря». В то время, как певица Глюкоза греется другим способом — вместе с бабушкой они пересматривают старые фотокарточки, где она еще подросток и вспоминают счастливые моменты прошлого.
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Фото: Личный Instagram @volkonskaya.reshetova
Мыслями о любимой бабушке поделилась и Наталья Водянова, она рассказала, что ее родственница недавно стойко перенесла операцию. Почти в один день с этим, вышел новый номер BAZAAR, частично посвященный Наташиной «бабунечке — моему главному вдохновителю по жизни и моей иконе стиля». Модель попросила подписчиков пожелать ее бабушке здоровья.
Светлана Бондарчук продолжает «дразнить» подписчиков кадрами с отдыха в Испании, где она прекрасно проводит время с супругом Сергеем. Водные процедуры отлично сочетаются с культурной программой — они точно вернуться в Москву загорелыми, счастливыми и вдохновенными.
Вера Брежнева в шутку назвала себя и свою подругу, украинского дизайнера Анну Хмелеву, мафиози, подписав новый пост с отдыха так: «В субботу в аэропорту Рима арестовали главу мафиозной Неапольской группировки Camorra. И это 70ти летняя женщина с прозвищем "Малышка»". Почитала информацию о ней. И ещё раз поняла… какие мы все женщины разные…»
Мария Горбань в Майами выписалась из родильного дома, где совсем недавно на свет появился ее сын. Как признается сама Мария, супруг помогал и поддерживал ее на протяжении всего процесса и даже, не побоялся перерезать пуповину. Теперь, счастливые родители готовятся к возвращению домой, потому что там их уже ждет старшая дочка — Фаня, с которой все это время они поддерживали связь по Сети.
А умные Гарри и Лиза Галкины, опять в своем репертуаре — придумали смастерить из маслин ожерелья, чтобы завтрак проходил не так скучно. Папа, как всегда, поддержал все творческие начинания детей и поделился ими с армией поклонников.
Так, душевно и креативно, звезды провели 9 августа, не забыв поделиться самыми яркими моментами дня со своими подписчиками.
Фото и видео: Instagram
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