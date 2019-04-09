9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Фадеев обратился к подопечной: «Ольга @serebro_official, ты тот человек, который может сорваться в любой момент, среди ночи приехать на студию писать треки, отложить свои дела и прилететь в другой город поддержать друга. На этой фотографии запечатлен именно такой момент».
«Ну, здравствуй, Лиза Никольская))) Рихтер 3 сезон!!!!», — анонсировала Анна Михалкова.
Светлана Ходченкова заинтриговала всех фотографией со съемок: «Что-то будет..»
«Ну, здравствуй, Лиза Никольская))) Рихтер 3 сезон!!!!», — анонсировала Анна Михалкова.
Алена Хмельницкая вспомнила прошлое:
Наталья Подольская собрала близких на семейный праздник: «Любимые люди».
«С днем рождения, моя маленькая принцесса», — написал Эмин Агаларов.
«Давненько ту у нас не было этой сладкой девчонки. Растем, развиваемся и радуемся жизни в окружении родных и близких людей», — написал Влад Соколовский под милым видео с подросшей дочкой.
«Любимый мой сыночек, смотри сколько людей вместе со мной поздравили тебя сегодня! Прости, что сегодня не с тобой! Люблю тебя. Твоя», — обратилась к сыну Зара.
Максимушка, голубоглазик мой любимый, с Днем твоего Рождения! Я так благодарна Богу за то, что ты у меня есть! Оставайся всегда таким добрым, смелым, целеустремлённым мальчишкой! Впереди столько важных открытий и больших знаний! Пусть все ненастья обходят тебя стороной🙏🏻 Здоровья и счастья тебе, сыночек!💖🎂 Всегда рядом. Мама #Maxim #birthday #7yearsold #Максимка #деньрождения #7лет
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram