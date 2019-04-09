9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Фадеев обратился к подопечной: «Ольга @serebro_official, ты тот человек, который может сорваться в любой момент, среди ночи приехать на студию писать треки, отложить свои дела и прилететь в другой город поддержать друга. На этой фотографии запечатлен именно такой момент».

«Ну, здравствуй, Лиза Никольская))) Рихтер 3 сезон!!!!», — анонсировала Анна Михалкова.

Светлана Ходченкова заинтриговала всех фотографией со съемок: «Что-то будет..»

«Ну, здравствуй, Лиза Никольская))) Рихтер 3 сезон!!!!», — анонсировала Анна Михалкова.

Алена Хмельницкая вспомнила прошлое: