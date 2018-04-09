9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олег и Марина Газмановы, а также Валерия и Иосиф Пригожин, показали нежные семейные фотографии. Кирилл Сафонов похвастался утренним снимком: «Как же не хотелось с утра покидать свой вигвам...». Нюша — тоже.
Максим Галкин поделился историей своей семьи:
Это статья в газете Свободная Болгария за 31 июля 1946 года, где отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным , не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась. В 1996 году я с родителями поехал в Болгарию. Мы побывали во многих болгарских городах, в том числе заехали в прекрасный Сливен, где в детстве жила мама. Мама решила попытаться по памяти, не особо надеясь на успех, найти дом, в котором жила. Мы прошлись по старому городу и она остановилась около одного из особняков. "Этот, по-моему, - мама позвонила в калитку. Во дворе появился седой мужчина. Мама сказала, что жила здесь пятьдесят лет назад. Лицо мужчины преобразилось, он улыбнулся и воскликнул: "Наташа!". Это было невероятно! Спустя полвека! Мужчина был сыном фабриканта, в 1946 году ему было семнадцать. На фото он с мамой в тот памятный день. Мы просидели несколько часов в гостях, пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу семью. Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004. 7 апреля между гастролями я навещал её в Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю... но тогда совпало всё. Мама умерла на Святой Земле на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи. Спасибо тебе, мамочка, за всё! Берегите мам, мои любимые подписчики!
А Максим Фадеев — изложил историю своей бороды.
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Фото: instagram