9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

А Максим Фадеев — изложил историю своей бороды.

Анастасия Волочкова и ее дочь делятся совместными фотографиями в купальниках. Максим Виторган призывает тепло в плавках, на шезлонге и в снегу: «Топлю за весну!» Ксения Собчак, тем временем, отдыхает с подругами в США.

Мама Тимати показала милое фото внучки и ее друга: «Алиса Тимуровна и Сан Саныч. Невероятно колоритные личности!». Яна Рудковская опубликовала милое видео: «Сладкая парочка стесняшек) Ариша, маленькая принцесса, еще раз тебя с днем рождения! Пусть все твои мечты сбываться, мы тебя очень любим».