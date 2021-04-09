9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @valeriya
Валерия показала эффектное мерцающее темно-зеленое платье-футляр для нового выпуска шоу «Маска».
Елена Ксенофонтова поделилась с поклонниками честным селфи без макияжа и пожаловалась на метеозависимость.
Стеша Маликова показала милое совместное фото с младшим братом. Вместе они занимаются строительством железных дорог.
Певица Зара трогательно поздравила своего сына Максима с днём рождения и поделилась теплой совместной фотографией.
Лиза Пескова показала стильный образ в мини, грубых ботинках и жакете и поинтересовалась у поклонников, о чем им было бы интересно прочитать в ее блоге.
Айза Долматова вернулась в Россию и станцевала прямо на площади Восстания в Петербурге.
Джиган поделился семейными фото из самолёта - вместе с Оксаной и сыном они, как следует из подписи, летят «на прогулку».
Монеточка поделилась милым фото с весенней прогулки в Москве и похвасталась забавной шапкой.
Анфиса Чехова представила эффектный образ в белоснежном цвете – романтичное платье и кроссовки. А заодно поделилась видом из квартиры мечты на зависть подписчикам.
Павел Прилучный поделился милым фото со своей дочкой Мией. Вместе они отправились в бассейн под открытым небом.
В ярком и дерзком образе с прогулки поделилась и Юлия Ковальчук – она примерила стильную белую футболку с принтом, бунтарские свободные джинсы и добавила классический бежевый тренч.
Фото и видео: Instagram Зары, Павла Прилучного, Айзы Долматовой, Юлии Ковальчук, Джигана, Монеточки, Лизы Песковой, Валерии, Анфисы Чеховой
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