9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Джиган поделился семейными фото из самолёта - вместе с Оксаной и сыном они, как следует из подписи, летят «на прогулку».

Монеточка поделилась милым фото с весенней прогулки в Москве и похвасталась забавной шапкой.

Анфиса Чехова представила эффектный образ в белоснежном цвете – романтичное платье и кроссовки. А заодно поделилась видом из квартиры мечты на зависть подписчикам.

Павел Прилучный поделился милым фото со своей дочкой Мией. Вместе они отправились в бассейн под открытым небом.

В ярком и дерзком образе с прогулки поделилась и Юлия Ковальчук – она примерила стильную белую футболку с принтом, бунтарские свободные джинсы и добавила классический бежевый тренч.