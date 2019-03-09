9-10 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева поделилась весенним настроением. Ольга Кабо напекла блинов.
Дочь Сергея Безрукова сделала папе сюрприз: «У нас дома уже весна!) Маша мне сирень на подоконнике вырастила....))) Первый цветок».
Энрике Иглесиас поделился нежной фотографией с дочкой.
Лена Кулецкая поделилась нежной фотографией с дочкой: «Кажется, моя мечта почаще вверять себя в руки фей красоты, начинает сбываться. Эти руки 24/7 со мной рядом».
Эммануил Виторган отправился с дочкой в Питер.
Дмитрий Певцов поделился мыслями о воспитании детей:
ШКОЛА! Кто-нибудь задумывался о том, почему в сети так много роликов о жестокости школьных учителей? Причин много, но... Одна из них (эта мысль пришла в голову моей супруге, Ольге Дроздовой) - СМАРТФОНЫ, с которыми наши дети приходят в класс. И ВМЕСТО УЧЁБЫ имеют возможность: «сидеть» в интернете, ползая по непотребным и идиотским сайтам, играть в игры, переписываться с «друзьями»... И кроме этого, имеют возможность СНИМАТЬ на телефон ВСЕ, ЧТО УГОДНО, в том числе и доведенных до бешенства (самими школьниками) наших бесправных учителей. Уж если мы сами, взрослые, порой не можем удержаться от соблазна лишний раз «залезть» в телефон, то что говорить о наших детях... Товарищи родители! Отправляйте детей в школу с КНОПОЧНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ!
Кэтрин Зета-Джонс поделилась архивным видеороликом с дочкой:
Юлия Барановская показала фото с мамой, а Евгений Папунаишвили — с отцом.
Сергей Жуков с семьей побывали во Флоренции. Светлана Лобода показала фото из Нью-Йорка. Елена Летучая с мужем побывали в Швейцарии: «Мы любим небольшие и уютные отели, где каждого гостя знают и любят. Небольшое путешествие на 8 марта».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram