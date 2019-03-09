9-10 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Барановская показала фото с мамой, а Евгений Папунаишвили — с отцом.

Сергей Жуков с семьей побывали во Флоренции. Светлана Лобода показала фото из Нью-Йорка. Елена Летучая с мужем побывали в Швейцарии: «Мы любим небольшие и уютные отели, где каждого гостя знают и любят. Небольшое путешествие на 8 марта».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram