9-10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Как и обещала, делюсь нашим маршрутом. Самое важное, это подготовиться заранее: забронировать оптимальные по цене билеты (так как самое дорогое — это перелет, но если этим заняться заранее, проблем не возникнет), выстроить маршрут и найти правильного гида. Он подскажет логистику и поможет сэкономить как ваши деньги, так и время. Мы за две недели успели с Пашей пройти маршрут, который рассчитан на месяц-полтора», — рассказала Ляйсан Утяшева о своем путешествии по Новой Зеландии.

Иван Ургант подписал видеоролик, на котором он колет лед на тротуаре, стихами: