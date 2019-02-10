9-10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Бейонсе и Джей Зи впервые за долгое время вышли в свет вместе на пре-пати церемонии Grammу. Холли Берри тоже ждет это мероприятие — она пожелала удачи своей подруге Алише Кис. Джорджина Родригес (невеста Криштиану Роналду) вывела детей кататься с горки.
«7 месяцев) Спасибо Богу за тебя», — так трогательно поздравила дочь Милану Анастасия Костенко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). А дочери Кайли Дженнер Сторми на днях исполнился годик, и девушка закатила для нее роскошную вечеринку.
«Доброе субботнее утро, шлем с Сашенькой Вам наши ❤️ и желаем приятного аппетита) #рубрикамоизавтраки», — подписала Яна Рудковская милое фото своего традиционного завтрака. «Зарисовка на тему «Как Вы отмечаете День дипломатического работника». Перед телемостом у @vrsoloviev жарю картошку и читаю новости», — рассказала Мария Захарова.
Кейт Хадсон поздравила подругу Дженнифер Энистон с днем рождения.
«Как и обещала, делюсь нашим маршрутом. Самое важное, это подготовиться заранее: забронировать оптимальные по цене билеты (так как самое дорогое — это перелет, но если этим заняться заранее, проблем не возникнет), выстроить маршрут и найти правильного гида. Он подскажет логистику и поможет сэкономить как ваши деньги, так и время. Мы за две недели успели с Пашей пройти маршрут, который рассчитан на месяц-полтора», — рассказала Ляйсан Утяшева о своем путешествии по Новой Зеландии.
Иван Ургант подписал видеоролик, на котором он колет лед на тротуаре, стихами:
Был обычный серый питерский вечер. Я пошёл бродить по Санкт Петербургу. И идёт по льду мне прямо на встречу Моя бабушка , актриса Н.Ургант Сквозь сугробы пробираясь как мышка Выходя на лёд,как будто Фетисов. Пролетали глыбы снежные с крыши В сантиметрах от макушки актрисы. Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина Ведь я приехал,а мы всё же семья. Я оглянулся посмотреть Не поскользнулась ли она, Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! А вы все спрашиваете откуда вдохновение?? Посмотрите, какая ЛЕПОТА!!!» — подписала Татьяна Навка фото с затейливым самоваром из льда.
«Упражнения с собственным весом — это минимум пространства, никаких тренажеров и отличная совместимость с популярными сейчас интервальными тренировками. Сейчас я занимаюсь по этой схеме и одновременно худею, потому что стабильно набираю вес зимой», — призналась Тина Канделаки.
Упражнения с собственным весом - это минимум пространства, никаких тренажеров и отличная совместимость с популярными сейчас интервальными тренировками. ⠀ Сейчас я занимаюсь по этой схеме и одновременно худею, потому что стабильно набираю вес зимой. Впервые худею не за счёт понижения калорийности, которое всегда тянет за собой повышение аппетита. Поэтому сконцентрировалась на работе с продуктами, которые в рамках калорийности решают проблему аппетита, помогают понижать жировую массу и растить мышцы одновременно. ⠀ Будущее за диетой управляемого углевода и индексом насыщения.☝ Видео заряжено на мотивацию и результат. ⠀ P. S. Весна близко.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram