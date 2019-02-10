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9-10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из блога Бейонсе

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Как знаменитости провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Бейонсе и Джей Зи впервые за долгое время вышли в свет вместе на пре-пати церемонии Grammу. Холли Берри тоже ждет это мероприятие — она пожелала удачи своей подруге Алише Кис. Джорджина Родригес (невеста Криштиану Роналду) вывела детей кататься с горки.

«7 месяцев) Спасибо Богу за тебя», — так трогательно поздравила дочь Милану Анастасия Костенко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). А дочери Кайли Дженнер Сторми на днях исполнился годик, и девушка закатила для нее роскошную вечеринку.

i had to go all out for my baby. #StormiWorld

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

«Доброе субботнее утро, шлем с Сашенькой Вам наши ❤️ и желаем приятного аппетита) #рубрикамоизавтраки», — подписала Яна Рудковская милое фото своего традиционного завтрака. «Зарисовка на тему «Как Вы отмечаете День дипломатического работника». Перед телемостом у @vrsoloviev жарю картошку и читаю новости», — рассказала Мария Захарова.

Кейт Хадсон поздравила подругу Дженнифер Энистон с днем рождения.

«Как и обещала, делюсь нашим маршрутом. Самое важное, это подготовиться заранее: забронировать оптимальные по цене билеты (так как самое дорогое — это перелет, но если этим заняться заранее, проблем не возникнет), выстроить маршрут и найти правильного гида. Он подскажет логистику и поможет сэкономить как ваши деньги, так и время. Мы за две недели успели с Пашей пройти маршрут, который рассчитан на месяц-полтора», — рассказала Ляйсан Утяшева о своем путешествии по Новой Зеландии.

Иван Ургант подписал видеоролик, на котором он колет лед на тротуаре, стихами:

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! А вы все спрашиваете откуда вдохновение?? Посмотрите, какая ЛЕПОТА!!!» — подписала Татьяна Навка фото с затейливым самоваром из льда.

«Упражнения с собственным весом — это минимум пространства, никаких тренажеров и отличная совместимость с популярными сейчас интервальными тренировками. Сейчас я занимаюсь по этой схеме и одновременно худею, потому что стабильно набираю вес зимой», — призналась Тина Канделаки.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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