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89-летний миллиардер и экс-президент «Формулы 1» станет отцом в 4-й раз

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Global Look Press

Британский миллиардер Берни Эккслтоун, который скоро отметит 90-летний юбилей, и его 44-летняя супруга Фабиана Флоси готовятся к пополнению в семействе.

Уже известно, что в июле у пары родится сын. «Да, он появится на свет летом. Очень надеюсь, что он быстро научится играть в нарды. Честно говоря, не понимаю, почему эта новость подняла такой шум! Я очень счастлив, и за себя, и за свою жену. Она ждала этого много лет, и я рад, что у нее останется сын после моего ухода. Вообще это весело, я не вижу в этом никакой драмы. Да, у меня уже есть внуки, но с большим нетерпением жду появления еще одного моего ребенка», — рассказал Экклстоун изданию Blick.

Кроме того, в интервью для Daily Mail миллиардер заявил: «Чего здесь необычного? У меня уже какое-то время нет постоянной работы, так что у нас было много времени для практики». Напомним, что у Берни Экклстоуна также есть три дочери: 65-летняя Дебора от его первой супруги Иви Бэмфорд, 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра от второй жены Славики Рэдик.

Фото: Global Look Press

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