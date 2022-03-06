89-летний Бедрос Киркоров заболел коронавирусом во второй раз

89-летний Бедрос Киркоров совершенно случайно узнал о наличии у себя коронавируса. В доме сына советского певца, Филиппа Киркорова, проходили съемки программы, приуроченные к его 55-летнему юбилею, и всем присутствующим необходимо было сдать экспресс-тест на наличие ковида в целях безопасности.

Киркоров-старший получил положительный результат и сразу же был доставлен в одну из столичных клиник, сообщает Cosmopolitan. Музыкант будет находиться под наблюдением врачей и следовать их указаниям вплоть до выздоровления.

На момент сдачи теста у музыканта не наблюдалось никаких сопутствующих симптомов, он чувствовал себя хорошо. Наличие коронавируса стало для артиста настоящим сюрпризом.

На данный момент певец чувствует себя удовлетворительно, течение болезни проходит без осложнений, поражение легких не обнаружено. Отец Филиппа Киркорова был переведен в кардиологическое отделение и планирует совсем скоро вернуться домой к семье.