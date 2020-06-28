87-летняя мама Елены Малышевой излечилась от коронавируса

«Специально для всех хочу рассказать как лечили мою маму. У моей мамы, когда она заболела, были все факторы риска, кроме двух. У неё тяжелая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, Постоянная формы мерцательной аритмии, три порока сердца, У мамы стоит кардиостимулятор, три стэнд в сердечных артериях. Однако, огромный плюс всё-таки был. Мама постоянно принимала антикоагулянты - лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе. В больнице маме сразу заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в уколах. Она стала получать клексан. Именно эти препараты играют главную роль. Были и другие лекарства, но, думаю, именно антикоагулянты сделали самое главное - спасли жизнь. Ещё раз просто поклон всем врачам», — рассказала Малышева о лечении мамы.

«Леночка, какое это счастье, какая у вас замечательная мамочка. И вы одолели болезнь! Вы так боролись всё это страшное время не только за свою мамочку, но и всю Россию! Сколько добра и пользы вы принесли! Низкий вам поклон и БЛАГОДАРНОСТЬ!!! Всегда ваши Эвелина и Семен😍», — написала Эвелина Бледанс.

«Целуйте маму от меня ❤️», — прокомментировала Юлия Барановская.

«Какое счастье, что всё позади, Мама рядом! Даже не представляю, что Вам пришлось пережить», — отметила Лариса Вербицкая.

Отметим, что на 28 июня в России зафиксировано 634 437 случаев заражения коронавирусом, 6 791 из которых выявлен за последние сутки. При этом 399 087 человек выздоровели, а 9 073 человека скончались.