85-летний миллиардер Сильвио Берлускони сыграл свадьбу с 32-летней Мартой Фашиной
Свадьба бывшего премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прошла на его вилле неподалеку от Милана.
Избранницей миллиардера стала депутат итальянского парламента Марта Фашина.
Проблемы с наследством, которые могут возникнуть в результате юридического союза пары, не позволили им заключить брак на бумаге. Хоть торжество и было чисто символическим, оно прошло пышно. И не удивительно, ведь у 85-летнего жениха многомиллиардное состояние.
На вилле XVIII века с собственной часовней собрались около 60 гостей, среди которых все дети Берлускони. Старший сын Пьер не смог присутствовать. Он болен коронавирусом.
Специально для торжества в саду поместья расставили 150 статуй, а большой торт на сцене украшал фонтан. Жених был в синем костюме Armani, а невеста — в платье Antonio Riva с четырехметровым шлейфом.
Перед праздничным банкетом, Берлускони поблагодарил всех гостей и отдельно посвятил слова любви Марте Фашиной.
На праздничном обеде подавали блюда из мишленовского ресторана «Da Vittorio». А трехэтажный торт символизировал их совместно прожитые годы до свадьбы.
Традиционными свадебными подарками пара уже обменялась несколько дней назад: кольцо с бриллиантом для нее и гипсовая скульптура переплетения двух рук для него.
Фото и видео: PassionVideo, LaPresse/Keystone Press Agency