85-летний миллиардер Сильвио Берлускони сыграл свадьбу с 32-летней Мартой Фашиной

На вилле XVIII века с собственной часовней собрались около 60 гостей, среди которых все дети Берлускони. Старший сын Пьер не смог присутствовать. Он болен коронавирусом.

Специально для торжества в саду поместья расставили 150 статуй, а большой торт на сцене украшал фонтан. Жених был в синем костюме Armani, а невеста — в платье Antonio Riva с четырехметровым шлейфом.

Перед праздничным банкетом, Берлускони поблагодарил всех гостей и отдельно посвятил слова любви Марте Фашиной.

На праздничном обеде подавали блюда из мишленовского ресторана «Da Vittorio». А трехэтажный торт символизировал их совместно прожитые годы до свадьбы.

Традиционными свадебными подарками пара уже обменялась несколько дней назад: кольцо с бриллиантом для нее и гипсовая скульптура переплетения двух рук для него.