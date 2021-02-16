85-летнего Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом
Фото: Global Look Press
Художественного руководителя Государственного Малого театра, Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом. Худрук находится в зоне риска по возрасту – ему 85 лет.
О госпитализации Соломина рассказала директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова на официальной странице в Instagram.
У Соломина есть ряд проблем со здоровьем – в том числе сахарный диабет и недавняя операция на желчном пузыре. Несмотря нэти обстоятельства, Соломин чувствует себя хорошо, сообщила руководитель культурного учреждения.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Соломин не считал необходимым сидеть дома на самоизоляции, и был очень возмущен ограничениями, введенными из-за коронавируса.
Сейчас за Соломиным ухаживает его дочь, 55-летняя Дарья Соломина – супругу худрук театра потерял в 2019 году.
У нее никаких признаков коронавируса пока не обнаружили, но, поскольку она является контактной, врачи настоятельно рекомендуют ей соблюдать режим самоизоляции.
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Фото: Global Look Press
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