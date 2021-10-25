83-летний Вячеслав Зайцев рассказал о своем самочувствии после новостей о госпитализации

Тем временем «КП» написала со ссылкой на помощника модельера Николая Головина, что Вячеслав Зайцев находится в реабилитационном центре, но тот не является больницей. Там звезда проходит плановое обследование, курс массажа, ходит в бассейн, получает другие процедуры. Издание также опубликовало комментарий самого Зайцева.

«Ещё бы похоронили заживо, вот смеху-то было. А если серьезно, то хорошо все у меня, на самочувствие не жалуюсь», — заявил Вячеслав Зайцев в интервью изданию.

Николай Головин заявил, что показ организовывал другой помощник кутюрье и его сын. По его словам, они не предупредили модельера о том, что ему нужно будет присуствовать на событии. А когда выяснили, что тот никуда не поедет из центра, решили отменить все. В то же время Егор Зайцев заявил прессе, что его отца намеренно держали в реабилитационном центре, чтобы сорвать мероприятие.