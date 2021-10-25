83-летний Вячеслав Зайцев рассказал о своем самочувствии после новостей о госпитализации
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Дизайнер Вячеслав Зайцев вышел на связь после появления новостей о своей госпитализации. Некоторые СМИ в минувшие выходные после отмены его показа сообщили, что 83-летний модельер экстренно госпитализирован. При этом сын кутюрье Егор Зайцев сначала заявлял, что не знает, где находится его отец. Но позднее в интервью Super.ru рассказал, что узнал о госпитализации отца еще за день до показа. Но пообщаться с ним ему не дали люди, имена которых он не сообщил.
Тем временем «КП» написала со ссылкой на помощника модельера Николая Головина, что Вячеслав Зайцев находится в реабилитационном центре, но тот не является больницей. Там звезда проходит плановое обследование, курс массажа, ходит в бассейн, получает другие процедуры. Издание также опубликовало комментарий самого Зайцева.
«Ещё бы похоронили заживо, вот смеху-то было. А если серьезно, то хорошо все у меня, на самочувствие не жалуюсь», — заявил Вячеслав Зайцев в интервью изданию.
Николай Головин заявил, что показ организовывал другой помощник кутюрье и его сын. По его словам, они не предупредили модельера о том, что ему нужно будет присуствовать на событии. А когда выяснили, что тот никуда не поедет из центра, решили отменить все. В то же время Егор Зайцев заявил прессе, что его отца намеренно держали в реабилитационном центре, чтобы сорвать мероприятие.
Фото и видео: East News