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83-летний Вячеслав Зайцев рассказал о своем самочувствии после новостей о госпитализации

В минувшие выходные на Неделе моды Mercedes-Benz был отменен показ коллекции Славы Зайцева, из-за чего появились слухи о том, что модельер экстренно госпитализирован. Масла в огонь подлили слова его сына Егора Зайцева, заявившего, что он не знает, где находится отец. Позднее, однако, выяснилось, что дизайнер уже две недели находится под присмотром врачей.
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Модельер Вячеслав Зайцев

Фото: East News Russia

Дизайнер Вячеслав Зайцев вышел на связь после появления новостей о своей госпитализации. Некоторые СМИ в минувшие выходные после отмены его показа сообщили, что 83-летний модельер экстренно госпитализирован. При этом сын кутюрье Егор Зайцев сначала заявлял, что не знает, где находится его отец. Но позднее в интервью Super.ru рассказал, что узнал о госпитализации отца еще за день до показа. Но пообщаться с ним ему не дали люди, имена которых он не сообщил.

Тем временем «КП» написала со ссылкой на помощника модельера Николая Головина, что Вячеслав Зайцев находится в реабилитационном центре, но тот не является больницей. Там звезда проходит плановое обследование, курс массажа, ходит в бассейн, получает другие процедуры. Издание также опубликовало комментарий самого Зайцева.

«Ещё бы похоронили заживо, вот смеху-то было. А если серьезно, то хорошо все у меня, на самочувствие не жалуюсь», — заявил Вячеслав Зайцев в интервью изданию.

Николай Головин заявил, что показ организовывал другой помощник кутюрье и его сын. По его словам, они не предупредили модельера о том, что ему нужно будет присуствовать на событии. А когда выяснили, что тот никуда не поедет из центра, решили отменить все. В то же время Егор Зайцев заявил прессе, что его отца намеренно держали в реабилитационном центре, чтобы сорвать мероприятие.

Фото и видео: East News