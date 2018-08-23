83-летний отец Леонида Агутина удивил сына на слепых прослушиваниях в шоу «Голос 60+»

83-летний отец Леонида Агутина — певец, поэт и композитор Николай Агутин — может стать одним из участников шоу талантов «Голос 60+», сообщает издание WDay. Услышав его исполнение песни «Я работаю волшебником», сидящий в жюри сын был немало удивлен, сообщают инсайдеры.

Несмотря на реакцию Леонида, судьбу его отца предсказать пока сложно. Информация о том, повернулись ли члены жюри к участнику, канал не разглашает.

Возможно, Николай Петрович станет участником команды своего сына, а возможно, другие члены жюри — Пелагея, Валерий Меладзе или Лев Лещенко — решат «добавить перца» в эфир, забрав его в свою.

Мужчина уже имеет непосредственное отношение к шоу «Голос»: он был помощником сына в первых сезонах проекта, консультируя его по слоным вопросам.

СМИ сообщают, что первый выпуск шоу выйдет 7 сентября.

Фото: Anatoly Lomohov/Natalia Shakhanova/globallookpress