82-летняя Лариса Лужина рассказала, как лишилась роли из-за отказа в близости
Лариса Лужина раскрыла, что не приняла участие в интересном для нее проекте, поскольку взамен ей предложили вступить в интимную близость.
«Приехали ассистенты из киностудии имени Горького. Они пригласили меня в гостиницу, показали сценарий. Они сказали: "Здесь такая сцена есть в ванной. Надо посмотреть, как вы выглядите". Я им ответила: "Нет, я этого делать не буду", — и ушла. Меня не утвердили, но не потому, что я отказала, а просто была молоденькой для этой роли», — говорит она.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Вместо нее роль исполнила Маргарита Володина.
После проб к ней, однако, подходил один из ассистентов режиссера, который заявил, что в случае интимной близости желанную роль она все же получит.
Актриса добавила, что сам Ростоцкий, узнав об этом, заступился за нее.
«Он сказал: "Покажи мне этого, я покажу, как надо себя вести с женщиной". Но я не стала ему показывать. Наверное, набил бы ему морду», — призналась артистка.
Ранее о домогательствах на заре карьеры рассказали многие артистки и певицы. Так, в этом признавалась Елена Проклова, намекая на известного режиссера, а певица Ани Лорак обвинила в этом продюсера Константина Меладзе. Стоит отметить, что после инцидента за Меладзе вступились многие известные люди, знавшие его близко — в том числе его брат Валерий, его бывшая жена и многие другие.
Фото: Global Look Press
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