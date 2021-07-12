82-летняя Лариса Лужина рассказала, как лишилась роли из-за отказа в близости

Лариса Лужина раскрыла, что не приняла участие в интересном для нее проекте, поскольку взамен ей предложили вступить в интимную близость.

«Приехали ассистенты из киностудии имени Горького. Они пригласили меня в гостиницу, показали сценарий. Они сказали: "Здесь такая сцена есть в ванной. Надо посмотреть, как вы выглядите". Я им ответила: "Нет, я этого делать не буду", — и ушла. Меня не утвердили, но не потому, что я отказала, а просто была молоденькой для этой роли», — говорит она.