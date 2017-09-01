Звезда фильмов о Джеймсе Бонде дала совет ровесницам

Тема секса в старшем возрасте табуирована в нашем обществе, а женщина «за 70», чаще всего, представляется бабушкой, которая доживает свой век в заботе о внуках, кошках и комнатных растениях. Трудно представить, что в этом возрасте у дамы могут быть кавалеры, претендующие не только на танцы под ретро-музыку и прогулки в магазин, но и на нежность, ласку, и — о боже — секс. В своем недавнем интервью актриса Джуди Денч, звезда фильмов о Джеймсе Бонде, удивила публику, сообщив, что у нее все еще есть интимная жизнь с партнером. Который, кстати, почти на десять лет моложе нее.

Об интимной жизни с 74-летним бойфрендом, Дэвидом Миллсом, 82-летняя обладательница «Оскара» высказалсь так: «Конечно, мы испытываем влечение. А разве оно когда-то должно пропасть? Своим пожилым читателям могу посоветовать: не сдавайтесь!»

C Дэвидом Джуди встречается уже семь лет, и даже на совместных фотографиях заметно, какая гармония царит в их отношениях.