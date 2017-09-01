82-летняя Джуди Денч рассказала об интимной жизни с молодым бойфрендом
Тема секса в старшем возрасте табуирована в нашем обществе, а женщина «за 70», чаще всего, представляется бабушкой, которая доживает свой век в заботе о внуках, кошках и комнатных растениях. Трудно представить, что в этом возрасте у дамы могут быть кавалеры, претендующие не только на танцы под ретро-музыку и прогулки в магазин, но и на нежность, ласку, и — о боже — секс. В своем недавнем интервью актриса Джуди Денч, звезда фильмов о Джеймсе Бонде, удивила публику, сообщив, что у нее все еще есть интимная жизнь с партнером. Который, кстати, почти на десять лет моложе нее.
Об интимной жизни с 74-летним бойфрендом, Дэвидом Миллсом, 82-летняя обладательница «Оскара» высказалсь так: «Конечно, мы испытываем влечение. А разве оно когда-то должно пропасть? Своим пожилым читателям могу посоветовать: не сдавайтесь!»
C Дэвидом Джуди встречается уже семь лет, и даже на совместных фотографиях заметно, какая гармония царит в их отношениях.
Кстати, Джуди Денч умеет ценить мужскую красоту, и она не раз признавалась, что ей не составляет труда играть влюбленность даже в намного более молодых мужчин. Про своего недавнего партнера по фильму, 30-летнего актера индийского происхождения Али Фазала, она говорила: «Он очень, очень высокий. Он безумно красивый и совершенно восхитительный, очаровательный мужчина».
Фото: globallookpress.com