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81-летний Дроздов впервые рассказал о травме старшей дочери и вынужденной финансовой помощи всем родным

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Николай Дроздов

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Легендарный телеведущий Николай Николаевич Дроздов стал героем шоу «Секрет на миллион».

Несмотря на то, что известный телеведущий Николай Николаевич Дроздов уже разменял девятый десяток, он по-прежнему ведет активную жизнь и старается держать себя в форме. Дроздов уже сорок лет счастлив в браке со своей женой Татьяной, в котором родилась их дочь Елена. У знаменитости есть также старшая дочь Надежда от первого брака, с которой недавно произошел очень неприятный инцидент — она упала и сломала позвоночник.

«Она мне сказала, что очень хочет попасть в какую-нибудь больницу и подлечиться. Я хочу к ней съездить, посмотреть, — рассказал Дроздов в эфире шоу «Секрет на миллион». — Уже нашел несколько вариантов, куда она может лечь. У Нади сейчас нет финансового дохода, поэтому подключаться придется, конечно».

Более того, Николай Николаевич признался, что содержит не только старшую наследницу, но и младшую — она сейчас не работает, а экс-муж присылает лишь скудные алименты. «Пенсия у меня около 30 тысяч рублей. А зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно. Но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то «а-ля алименты». А внукам за все их кружки платить надо и Лена пранаямой занимается», — сообщил мужчина.

Фото: Anatoly Lomokhov, Kremlin Pool, Ekaterina Tsvetkova, Russian Defence Ministry, Pravda Komsomolskaya, Anton Belitsky, Natalya Loginova, Maxim Burlak / Global Look Press

Видео: Instagram

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