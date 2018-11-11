81-летний Дроздов впервые рассказал о травме старшей дочери и вынужденной финансовой помощи всем родным

Несмотря на то, что известный телеведущий Николай Николаевич Дроздов уже разменял девятый десяток, он по-прежнему ведет активную жизнь и старается держать себя в форме. Дроздов уже сорок лет счастлив в браке со своей женой Татьяной, в котором родилась их дочь Елена. У знаменитости есть также старшая дочь Надежда от первого брака, с которой недавно произошел очень неприятный инцидент — она упала и сломала позвоночник.

«Она мне сказала, что очень хочет попасть в какую-нибудь больницу и подлечиться. Я хочу к ней съездить, посмотреть, — рассказал Дроздов в эфире шоу «Секрет на миллион». — Уже нашел несколько вариантов, куда она может лечь. У Нади сейчас нет финансового дохода, поэтому подключаться придется, конечно».