80-летний Виторган растрогал подписчиков видео с кормлением 8-месячной дочки: «Ты у нас грязнулька»

«Кларочка так любит, когда папа кормит, что всегда добавки просит! А у вас папы принимают участие в кормлении детей?», — обратилась к подписчикам Ирина Виторган.

«Кормил! Всех четверых сыновей! И купал и гулял! И в шутку жаловался когда с каждым сыном по 6 месяцев в декрете сидел - почему мужчины не могут грудью кормить?!», «Вы молодцы, так и должно быть в семье — папа и мама все делают вместе», «Так умиляет, когда папа кормит», — откликнулись подписчики.

Они также поинтересовались, есть ли у Клары и Этель няни или кто-то еще, кто помогает по хозяйству. «Конечно, есть... Мы много работаетм, иначе никак...», — ответили супруги Виторган.

Эммануил и Ирина стали родителями в почтенном возрасте: ей было под 60, а ему уже под 80. Супруги уверяли, что старшую Этель Ирина выносила сама. А насчет Клары честно признались: девочку выносила суррогатная мать, но биологически Клара дочь Виторганов.