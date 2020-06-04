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80-летний Виторган растрогал подписчиков видео с кормлением 8-месячной дочки: «Ты у нас грязнулька»

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Семья Эммануила Виторгана

Фото: Instagram

«Молодой» отец Эммануил Виторган не скрывает радости от того, что ему в жизни выпал шанс познать радости общения с собственными детьми в столь преклонном возрасте.

Страница 80-летнего Эммануила Виторгана в социальной сети напоминает семейный альбом. С тех пор, как у народного артиста появились две маленькие дочки, он делится с поклонниками своими неподдельными эмоциями позднего отцовства.

Эммануил Гедеонович с супругой выкладывают фото и видео с Этель и Кларой, которые до слез трогают подписчиков. В очередной раз Эммануил Виторган показал, как кормит 8-месячную Клару. «Ты у нас грязнулька. Два дня не ела, что ли? Вторую банку доедаешь», — приговаривает счастливый отец.

«Кларочка так любит, когда папа кормит, что всегда добавки просит! А у вас папы принимают участие в кормлении детей?», — обратилась к подписчикам Ирина Виторган.

«Кормил! Всех четверых сыновей! И купал и гулял! И в шутку жаловался когда с каждым сыном по 6 месяцев в декрете сидел - почему мужчины не могут грудью кормить?!», «Вы молодцы, так и должно быть в семье — папа и мама все делают вместе», «Так умиляет, когда папа кормит», — откликнулись подписчики.

Они также поинтересовались, есть ли у Клары и Этель няни или кто-то еще, кто помогает по хозяйству. «Конечно, есть... Мы много работаетм, иначе никак...», — ответили супруги Виторган.

Эммануил и Ирина стали родителями в почтенном возрасте: ей было под 60, а ему уже под 80. Супруги уверяли, что старшую Этель Ирина выносила сама. А насчет Клары честно признались: девочку выносила суррогатная мать, но биологически Клара дочь Виторганов.

Фото и видео: Instagram

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