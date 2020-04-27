80-летний Эммануил Виторган высказался об отправке внука в армию

Этой весной 19-летний сын Максима Виторгана пошел служить в армию. Эммануил Виторган показал фото с проводов внука и рассказал, как относится ко всему этому.

«Горд за своего внука — Даниила. Пошел в армию. Мы на присяге. С невесткой, заслуженной артисткой России, ведущей актрисой "ТЮЗ" Викторией Верберг и бабушка внука — Галина. В Израиле каждый молодой человек и девушка считают за честь служить в армии. В России, сегодня, многие юноши предпочитают не служить(( Поэтому я невероятно горд за Даньку», — написал дедушка.