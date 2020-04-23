80-летний Эммануил Виторган показал красивое фото подросшей 2-летней дочери: «Она как кукла!»

«Я и моя Ириша бесконечно радуемся нашей Этель, она невероятно музыкальная девочка, с необыкновенным чувством ритма. Когда она слушает музыку, пританцовывая, ее кудри подпрыгивают в такт и это умиляет меня.

Еще она выдумщица с потрясающе богатой фантазией. Смотрю на нее, и представляю, кем она станет? С ее потрясающей настойчивостью, она точно далеко пойдет! Вот только сегодня, мы с Иришей с трудом устояли перед ее требованиями посмотреть лишний мультик, дать много конфет, телефон и не ложиться спать. Она артистичная и очень находчивая, быстро думает, умеет подобрать ключик и добиться в итоге своего», — написал «молодой» отец в своем микроблоге.

«Какое чудо», «Ангелочек», «Чудесная девочка», «Она как кукла!», «Какие у вас с Ириной красивые доченьки», «Прелесть какая», — написали в комментариях к фото Этель.

Эммануил Виторган с супругой ранее рассказывали, что Ирина сама родила Этель. Но при этом никто не видел ее с животом. После рождения второй дочери они признались, что Клару выносила суррогатная мать.