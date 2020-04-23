80-летний Эммануил Виторган показал красивое фото подросшей 2-летней дочери: «Она как кукла!»
Фото: Instagram
Эммануил Виторган с женой Ириной растят двух маленьких дочек: 2-летнюю Этель и 8-месячная Клара. Актер радуется каждой минуте с семьей и чувствует себя молодым и энергичным рядом с маленькими детьми.
Народный артист рассказал, какой растет его старшая с женой дочь Этель, и показал ее красивое фото, которое понравилось его подписчикам.
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Уважаемые Люди, всем доброе утро! Я и моя Ириша , мы бесконечно радуемся нашей Этель, она невероятно музыкальная девочка, с необыкновенным чувством ритма. Когда она слушает музыку, пританцовывая, ее кудри подпрыгивают в такт и это умиляет меня. Еще она выдумщица с потрясающе богатой фантазией. Смотрю на неё, и представляю...кем она станет? С её потрясающей настойчивостью, она точно далеко пойдёт! Вот только сегодня, мы с Иришей с трудом устояли перед ее требованиями посмотреть лишний мультик, дать много конфет, телефон и не ложиться спать. Она артистичная и очень находчивая, быстро думает, умеет подобрать ключик и добиться в итоге своего... ——————————————— #моидетимояжизнь #счастьевдетях #детимоёвсё #мойцветочек #лапочкадочка #счастьебытьпапой #счастливыйпапа #счастливыедни #мысемья #любимаясемья #какобрестисчастье #каквоспитыватьдетей #каквоспитатьребенка #каквоспитатьуспешногоребенка
«Я и моя Ириша бесконечно радуемся нашей Этель, она невероятно музыкальная девочка, с необыкновенным чувством ритма. Когда она слушает музыку, пританцовывая, ее кудри подпрыгивают в такт и это умиляет меня.
Еще она выдумщица с потрясающе богатой фантазией. Смотрю на нее, и представляю, кем она станет? С ее потрясающей настойчивостью, она точно далеко пойдет! Вот только сегодня, мы с Иришей с трудом устояли перед ее требованиями посмотреть лишний мультик, дать много конфет, телефон и не ложиться спать. Она артистичная и очень находчивая, быстро думает, умеет подобрать ключик и добиться в итоге своего», — написал «молодой» отец в своем микроблоге.
«Какое чудо», «Ангелочек», «Чудесная девочка», «Она как кукла!», «Какие у вас с Ириной красивые доченьки», «Прелесть какая», — написали в комментариях к фото Этель.
Эммануил Виторган с супругой ранее рассказывали, что Ирина сама родила Этель. Но при этом никто не видел ее с животом. После рождения второй дочери они признались, что Клару выносила суррогатная мать.
Фото и видео: Instagram
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