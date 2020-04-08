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80-летний Эммануил Виторган поделился фото с подросшей дочерью: «Кларочке 8 месяцев»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Эммануила Виторгана

Фото: Instagram

Народный артист Эммануил Виторган с супругой Ириной воспитывают двоих малышек Этель и Клару.

80-летний Эммануил Виторган в день рождения младшей дочки показал новое семейное фото. На снимке он позирует с супругой Ириной и дочерью Кларой. «Нашей Кларочке 8 месяцев», — подписал отец снимок.

Виторганы шокировали поклонников дважды. В первый раз, когда они сообщили, что у них родился первый ребенок — дочь Этель. На тот момент новоиспеченному отцу было уже 78 лет, а его супруге далеко за 50. Причем они утверждали, что Ирина родила дочь сама. И второй раз — в 2019-м, когда сообщили, что у них теперь еще одна девочка, Клара.

После супруги признались, что вторую малышку им выносила суррогатная мать. Ирина Виторган сказала, что больше заводить детей не собираются — надо этих на ноги поставить.

Отметим, что у Ирины Виторган других детей нет, а у ее мужа есть 53-летняя дочь Ксения и 47-летний сын Максим.

Фото и видео: Instagram

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