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8 знаменитостей, которые наплевали на пандемию и активно посещали вечеринки

Идет второй год пандемии коронавируса, которая перевернула жизни людей во всем мире. Жесткие карантины и комендантские часы до сих пор действуют во многих странах, однако некоторым звездам запреты не помеха, они находили время на посещение тусовок разной степени масштабности.

Одной из самых активных любительниц веселья оказалась Кайли Дженнер. По сообщению онлайн-издания Insider, она посетила аж 12 вечеринок во время карантина в Америке. Среди них были ее собственный день рождения и именины ее сестры Хлои Кардашьян. Также 23-летняя миллиардерша не пропустила домашнюю тусовку дома у Джастина и Хейли Бибер, масштабное празднество у Карди Би, которое ознаменовалось скандалом из-за несоблюдения масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, не оставила без праздника Дженнер и своих детей, и парти по поводу Хэллоуина и многие другие мероприятия.

Попали а список и другие представительницы семейства Кардашьян-Дженнер, правда они были гораздо менее активными, нежели Кайли. Так, Кендалл посетила 5 мероприятий. Причем на некоторых она была вместе с сестрой: тут и день рождения Хлои, и вечеринка у Биберов, и именины Ким, а также ее собственный масштабный праздник по случаю Хэллоуина, на котором она была хозяйкой вечера.

Всего на одну меньше – четыре – вечеринки посетила бьюти-гуру Никита Драгун. Она и вовсе стала лицом пандемических тусовок, посетив самые крупные из них. Да и сама закатила грандиозное по размаху мероприятие по случаю 25-летния, на котором пристутствовали десятки блогеров и инфлюенсеров без масок, из-за чего разразился масштабный скандал в социальных сетях. Столько же, сколько Никита, веселилась и Хлои Кардашьян. Она переболела коронавирусом, но это не остановило ее от желания приятно провести время с братьями и сестрами, она даже сходила на ток-шоу к Эллен Дедженерис, где на всю Америку заявила, как это было мило. Также четыре вечеринки посетила модель с витилиго Винни Харлоу, которая сходила к Биберам, Кендалл Дженнер и на тусовку «Лейкерс».

Знаменитая пара Карди Би и Оффсет были замечены на пяти вечеринках, на которых, как они заверяют, поддерживали своих друзей, да и сами не гнушались устраивать собственные торжества. Причем первое мероприятие прошло всего через несколько месяцев после начала пандемии. Три парти посетил бьюти-ютьюбер Джеймс Чарльз, на всех он был без маски. Столько же на счету у Ким Кардашьян, которая оказалась самой сдержанной из сестер.

Фото: globallook

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