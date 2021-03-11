8 знаменитостей, которые наплевали на пандемию и активно посещали вечеринки

Одной из самых активных любительниц веселья оказалась Кайли Дженнер. По сообщению онлайн-издания Insider, она посетила аж 12 вечеринок во время карантина в Америке. Среди них были ее собственный день рождения и именины ее сестры Хлои Кардашьян. Также 23-летняя миллиардерша не пропустила домашнюю тусовку дома у Джастина и Хейли Бибер, масштабное празднество у Карди Би, которое ознаменовалось скандалом из-за несоблюдения масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, не оставила без праздника Дженнер и своих детей, и парти по поводу Хэллоуина и многие другие мероприятия.

Попали а список и другие представительницы семейства Кардашьян-Дженнер, правда они были гораздо менее активными, нежели Кайли. Так, Кендалл посетила 5 мероприятий. Причем на некоторых она была вместе с сестрой: тут и день рождения Хлои, и вечеринка у Биберов, и именины Ким, а также ее собственный масштабный праздник по случаю Хэллоуина, на котором она была хозяйкой вечера.