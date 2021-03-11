8 знаменитостей, которые наплевали на пандемию и активно посещали вечеринки
Одной из самых активных любительниц веселья оказалась Кайли Дженнер. По сообщению онлайн-издания Insider, она посетила аж 12 вечеринок во время карантина в Америке. Среди них были ее собственный день рождения и именины ее сестры Хлои Кардашьян. Также 23-летняя миллиардерша не пропустила домашнюю тусовку дома у Джастина и Хейли Бибер, масштабное празднество у Карди Би, которое ознаменовалось скандалом из-за несоблюдения масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, не оставила без праздника Дженнер и своих детей, и парти по поводу Хэллоуина и многие другие мероприятия.
Попали а список и другие представительницы семейства Кардашьян-Дженнер, правда они были гораздо менее активными, нежели Кайли. Так, Кендалл посетила 5 мероприятий. Причем на некоторых она была вместе с сестрой: тут и день рождения Хлои, и вечеринка у Биберов, и именины Ким, а также ее собственный масштабный праздник по случаю Хэллоуина, на котором она была хозяйкой вечера.
Всего на одну меньше – четыре – вечеринки посетила бьюти-гуру Никита Драгун. Она и вовсе стала лицом пандемических тусовок, посетив самые крупные из них. Да и сама закатила грандиозное по размаху мероприятие по случаю 25-летния, на котором пристутствовали десятки блогеров и инфлюенсеров без масок, из-за чего разразился масштабный скандал в социальных сетях. Столько же, сколько Никита, веселилась и Хлои Кардашьян. Она переболела коронавирусом, но это не остановило ее от желания приятно провести время с братьями и сестрами, она даже сходила на ток-шоу к Эллен Дедженерис, где на всю Америку заявила, как это было мило. Также четыре вечеринки посетила модель с витилиго Винни Харлоу, которая сходила к Биберам, Кендалл Дженнер и на тусовку «Лейкерс».
Знаменитая пара Карди Би и Оффсет были замечены на пяти вечеринках, на которых, как они заверяют, поддерживали своих друзей, да и сами не гнушались устраивать собственные торжества. Причем первое мероприятие прошло всего через несколько месяцев после начала пандемии. Три парти посетил бьюти-ютьюбер Джеймс Чарльз, на всех он был без маски. Столько же на счету у Ким Кардашьян, которая оказалась самой сдержанной из сестер.
Фото: globallook
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