О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Волочкова продолжает дразнить фолловеров снимками в своем любимом микроскопическом бикини. Сергей Шнуров тоже фотографируется на пляже, но при этом философствует на тему ЗОЖ: «Я решил пока что не курить. Эксперимент. Два дня без сигарет. Отсутсвие никотина ввело меня в туристическое отупение значительно быстрее, чем это бывало раньше. Мысли, которые и до этого редко посещали мою голову, теперь исчезли совсем. Прикольно». В бикини сфотографировалась и Алена Водонаева, показав точеную фигуру и внушительный бюст:

На отдыхе сейчас находится и Ани Лорак с дочкой — они прилетели в Мексику. А вот Елизавета Боярская выбрала активное времяпрепровождение и зимние виды спорта. Она сфотографировалась с сыном Андреем на склоне горы в Австрии. Как известно, в Вене живет оперная дива Анна Нетребко. Она отметила рождество в своем шикарном особняке и показала фолловерам его интерьеры.

Тимати опубликовал несколько новых трогательных снимков с дочкой Алисой. Эвелина Бледанс выложила милые снимки с друзьями, среди которых были певец Шура и экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина. Ольга Бузова встретилась в Дубае с Викторией Боней и Егором Кридом:

Виктория Боня, в свою очередь, провела день с дочкой Анджелиной. В Дубае сейчас отдыхает и Валерия, которая поделилась новостями о погоде. Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова отметили Рождество в компании Филиппа Киркорова, его бывшей падчерицы Кристины Орбакайте, а также Игоря и Ольги Крутых. Елена Захарова поделилась трогательным снимком с колыбелью своей дочки, которую пока не показывает публике.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) Янв 8, 2018 at 5:13 PST