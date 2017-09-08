О том, как звезды провели этот день и кому признавались в любви, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская показала фото из зала: «Как говорит мой тренер, готовиться к летнему сезону нужно с сентября! А девочкам что важно? Нравится себе в зеркало». Татьяна Навка похвасталась гибкостью и силой.

Катя Гордон поделилась фотографией с любимым и поблагодарила его за все: «С женщиной независимой, женщиной, которая преодолела страх остаться одной и содержать свой дом... с женщиной, которая может легко купить себе то, что принято клянчить у мужчин... трудно. Она знает что хочет, знает, что не хочет... Ее надо аккуратно вести на машине, да ещё и Ее любимым маршрутом; и есть она черти где не будет... и спать и читать надо ... а сейчас ей надо одной побыть.... а сейчас на ручки.... такую женщину можно терпеть только если любишь и если Ее Любовь тебя греет... спасибо за терпение, my love». Сати Казанова не может надышаться любимым: «Мы проводили лето... А тем временем привыкали к "мы"». Алена Водонаева переживает перед семейной жизнью: «Что-то я волнуюсь ....». Дмитрий Тарасов обратился к Анастасии Костенко: «Обожаю с тобой болтать #любовь #янашелтебя»

Анна Семенович показала фото с коллегами: «С такой охраной ничего не страшно. Есть еще настоящие мужчины в родных пенатах #свадьба #сосопавлиошвили #ильяслепаков». Екатерина Андреева похвасталась фотографией с мужем: «Это откудова к нам такого красивого дяденьку замело? Иль чё забыл, сказать пришел? Как молодуха наша? Я ей тут космы повыдирала, расстроилася поди иль ничего? "Любовь и голуби"-фильм на все времена.Да,чтоб было понятно,к нам эта ситуаци никакого отношения не имеет,просто фраза нравится».

Певица МакSим показала, как ее дочь печет круассаны: «Девочки должны уметь все! #круассанымамепапе». Юлия Проскурякова гордится талантами своей девочки: «Когда говоришь, думаешь и считаешь на двух языках. Сосчитай до десяти — мастер класс от Вероники Николаевой)))»