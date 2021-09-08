8 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @malakhov007
Светлана Лобода пожаловалась на напряженный рабочий график и поделилась селфи из самолета.
Гоар Аветисян похвасталась шикарным радужным букетом — подарком от супруга.
«Я мечтала о таком букете», — радуется Аветисян.
Дочь Алсу отмечает свой день рождения — девочке уже исполнилось 15 лет. Певица трогательно поздравила дочь и опубликовала совместное фото.
С днем рождения младшую дочь поздравляет и Глюкоза: «Малышка, тебе уже 10 лет!» В качестве подарка она решила сводить девочку в «Макдоналдс», поскольку она давно мечтала попробовать фастфуд.
Наталья Сенчукова поздравила всех своих тезок Наташ с Днем ангела и пожелала всем счастья и здоровья.
Ирина Виторган поделилась теплой и нежной фотографией своей младшей дочери — девочка примерила мамины очки и явно осталась очень довольна образом.
Андрей Малахов показал, как проходит его утро перед съемками: «5 минут на завтрак».
Екатерина Волкова рассказала, почему ее дочь перешла в новую школу, и поделилась нежными селфи с наследницей.
Сергей Безруков опубликовал забавный кадр со своей дочерью Машей — девочка сопровождает его на гастроли.
Елена Темникова поделилась кадрами из отпуска — звезда решила попробовать сэндбординг, однако, по ее собственным словам, расслабиться у нее не получилось.
Фото: Instagram Светланы Лободы, Гоар Аветисян, Эвелины Бледанс, Андрея Малахова, Алсу, Глюкозы, Екатерины Волковой, Натальи Сенчуковой, Ирины Виторган