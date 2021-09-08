8 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Сенчукова поздравила всех своих тезок Наташ с Днем ангела и пожелала всем счастья и здоровья.

Ирина Виторган поделилась теплой и нежной фотографией своей младшей дочери — девочка примерила мамины очки и явно осталась очень довольна образом.