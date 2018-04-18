Знай наших! Шейк, Ходченкова, Куриленко и другие отечественные звезды, покорившие Голливуд

Первая голливудская работа Светланы Ходченковой в картине «Шпион, выйди вон!» режиссера Томаса Альфредсона (небольшая эпизодическая роль переводчицы) уже заставила о себе говорить, так она была сыграна. Но если в «Шпионе» Светлана появилась лишь в нескольких сценах, то в фильме, где блистал Хью Джекман, «Росомаха: Бессмертный» (авторства Джеймса Мэнгольда), она — главная злодейка и не уступает Джекману по уровню актерской игры.

Несмотря на такой успех, Светлана не ставит своей основной целью постоянную работу в Голливуде и тем более номинации и награды на самых престижных зарубежных кинопремиях. «В глубине души об «Оскаре» думает каждый актер. Об этом приятно мечтать, — призналась Светлана в интервью одной из передач на канале СТС. — Конечно, в идеале мне хотелось бы работать в Америке, но для этого нужно там жить. А я не перееду: все мои близкие и любимые люди здесь. Не хочу ностальгировать по родине — лучше я буду скучать по ней в отпуске!».

Милла Йовович