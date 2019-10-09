8 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Елизавета Боярская пожаловалась на холод: «Гидрометцентр обещает, что в Москву вернется сентябрьское тепло! Ну-ну».
«Летим немного отдохнуть...», — похвастались Леонид Агутин и Анжелика Варум.
Юлия Высоцкая встретила утро вдалеке от Москвы: «Похитители велосипедов. Сегодня утром в Риме) нужно пересмотреть шедевр Vittorio De Sica Ladri di biciclette».
«Первый раз в Тель-Авиве больше чем на сутки. Но сходить на экскурсии не удалось», — посетовала Саша Савельева.
«Молодожены) Я пока еще в некотором шоке, и главные слова придут после, наверное, в Москве. Пока благодарю Господа и судьбу. Знакомьтесь, новая семья! Стивен и Анастасия Мерфи! Как же я вас люблю», — поделился ее супруг Кирилл Сафонов снимком со свадьбы дочери.
«Мои дорогие, спасибо огромное всем за поздравления! А прекрасным завершением праздника вчера был мой любимый торт "Наполеон" по классическому рецепту, с коржами и заварным кремом», — похвасталась праздничным тортом Анастасия Стоцкая.
Анна Нетребко показала видео с домашней репетиции:
Любовь Толкалина показала свое преображение:
Эмин Агаларов поделился нежной фотографией с детьми: «И как теперь от вас уехать».
«На этом фото маленькая я в сильных добрых руках бабушки», — показала Катерина Шпица архивный снимок.
«Вот так увидел меня мой старший сын! Как я вам?», — похвасталась детским рисунком Мария Кожевникова.
Лена Темникова недовольна новым айфоном: «Все нра в новом айфоне, кроме звука. Очень много высоких. Вам как?»
Ирина Пегова продолжает наслаждаться осенью: «Набережная... Минск... запах шиповника... мир».
Фото и видео: instagram
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