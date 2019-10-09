8 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елизавета Боярская пожаловалась на холод: «Гидрометцентр обещает, что в Москву вернется сентябрьское тепло! Ну-ну».

«Летим немного отдохнуть...», — похвастались Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Юлия Высоцкая встретила утро вдалеке от Москвы: «Похитители велосипедов. Сегодня утром в Риме) нужно пересмотреть шедевр Vittorio De Sica Ladri di biciclette».

«Первый раз в Тель-Авиве больше чем на сутки. Но сходить на экскурсии не удалось», — посетовала Саша Савельева.

«Молодожены) Я пока еще в некотором шоке, и главные слова придут после, наверное, в Москве. Пока благодарю Господа и судьбу. Знакомьтесь, новая семья! Стивен и Анастасия Мерфи! Как же я вас люблю», — поделился ее супруг Кирилл Сафонов снимком со свадьбы дочери.

«Мои дорогие, спасибо огромное всем за поздравления! А прекрасным завершением праздника вчера был мой любимый торт "Наполеон" по классическому рецепту, с коржами и заварным кремом», — похвасталась праздничным тортом Анастасия Стоцкая.

Анна Нетребко показала видео с домашней репетиции: