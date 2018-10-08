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8 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Подольской

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отметили день рождения дочери. «Теперь самый главный праздник в жизни — это День Рождения детей! Поздравляю Вас, дорогие Юлечка и Игорек! Поздравляем Веронику! Пусть будет здорова и счастлива! Спасибо за чудесный праздник », — написала подруга семьи, Наталья Подольская.

Анна Хилькевич показала очень забавную дочь: «Мой маленький учёный Миньон проводит щадящие опыты над своим любимым другом».

Ольга Куриленко примерила образ блондинки. Дочь Любови Толкалиной посмеялась над ее очками: «Шепокляк, начало..... дочка говорит...».

Яна Поплавская гордится сыном:

Алика Смехова призналась, что всегда ненавидела кинопробы: «За всю мою профессиональную деятельность никак не могу смириться и полюбить этот процесс. Тебя в 1000000 раз оценивают и выбирают (хуже если не выбирают)».

Тутта Ларсен поделилась мыслями об уважении и любви к себе: «По дороге в Сеул, в самолете, моим попутчиком был очень интересный мужчина. Бизнесмен, интеллектуал, красавец с низким бархатным голосом. Половину полета мы с ним проболтали о... наших детях. У него их оказалось четверо! Рассказывали друг другу, кто из них чем занимается, как делает домашку, где лучше отдыхать многодетной семье и куда отдать детей учиться после школы. Ну и я не упустила, конечно, возможности похвастать своим потрясающим мужем! Думаю об этом и удивляюсь. Вспоминаю как раньше, когда я была одна, внутри меня все время дрожало это напряжение, эта стрелка компаса — где он? Кто он? На кого укажет?? Этот? А может, этот?! Было чудовищное состояние собственной ущербности, суеты, какого-то унизительного ожидания, что тебя оценят по достоинству, выберут. Как корову на ярмарке. Больно об этом вспоминать. Стыдно. Как можно было настолько себя не уважать, не любить. Иногда я думаю, что если бы за нелюбовь к себе давали награду, я могла бы стать чемпионом мира. В тяжелом весе. Так круто, что это больше не про меня. Что у меня атрофировался этот орган излучения интереса к чужим мужикам. Локатор поиска сломан и давно снесен на помойку. Слава Богу. Спасибо моему Валере».

Ольга Кабо тоже находится в Сеуле. Эшли Грэм посетила Москву. Беременная Нюша опубликовала очередное фото с мужем из путешествия. Полина Гагарина в восторге от выходных: «Пока, Париж! Спасибо тебе! Мозги проветрила, с мужем наговорились, улиток наелась на долгое время вперёд, так как даже мысль о них... в общем я их наелась. Да что уж, ради нас даже дождь обещанный отменили! Было очень».

Ида Кехман (Лоло) поздравила маму с 65-летием.

Сати Казанова поделилась забавной историей:

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#Однажды мы с мужем отдыхали в одном прекрасном загородном клубе, где все было так роскошно, красиво, дорого-богато и все такое. И вдруг в один день, откуда ни возьмись, выскочила маленькая мышка из сауны, что была прямо в нашем номере, и спряталась под диван. Мой Сте был таааак взбудоражен и возбуждён, что реально напоминал 5-летнего мальчика, впервые увидевшего зверушку 😂😹 🐭 🐁 Он визжал: «Крис, маленький крис (от слова крыса 🐀)!» 😂😂😹 Двигал диваны, хотел найти и...СПАСТИ животинку от смерти 😆🤦🏻‍♀️ Был убеждён, что работники спа-отеля непременно найдут и убьют его, ибо следующие гости могут быть не такими сострадательным как мы 😢 Два дня он вынашивал план захвата, периодически оставлял корочку хлеба возле дивана и нежно приговаривал «приятного аппетита, крисачка» 🐭😂😂😂 Вскоре хитрая «криска» приспособилась и ловко съедала оставленные угощения. В последний день отдыха муж таки решился! Подсмотрел в инете и сделал самодельную ловушку из пластиковой бутылки 🤦🏻‍♀️👏👏👏 По задумке мышка должна была съесть наживку и быть захлопнутой 🎯 Полдня ушло на обустройство ловушки. В итоге - она не сработала! 😳🤣 «Крисачка» аккуратно сожрала весь хлебушек около ловушки, съела половину наживы и вышла себе на волю 😂😂😂 А мой добрый муж просто очень хотел отпустить мышонка на волю - чисто поле 🐭😆🤷🏻‍♀️ #сатиказанова #жизнь #моймуж #истории

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)

Фото: instagram

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