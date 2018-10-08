8 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алика Смехова призналась, что всегда ненавидела кинопробы: «За всю мою профессиональную деятельность никак не могу смириться и полюбить этот процесс. Тебя в 1000000 раз оценивают и выбирают (хуже если не выбирают)».

Тутта Ларсен поделилась мыслями об уважении и любви к себе: «По дороге в Сеул, в самолете, моим попутчиком был очень интересный мужчина. Бизнесмен, интеллектуал, красавец с низким бархатным голосом. Половину полета мы с ним проболтали о... наших детях. У него их оказалось четверо! Рассказывали друг другу, кто из них чем занимается, как делает домашку, где лучше отдыхать многодетной семье и куда отдать детей учиться после школы. Ну и я не упустила, конечно, возможности похвастать своим потрясающим мужем! Думаю об этом и удивляюсь. Вспоминаю как раньше, когда я была одна, внутри меня все время дрожало это напряжение, эта стрелка компаса — где он? Кто он? На кого укажет?? Этот? А может, этот?! Было чудовищное состояние собственной ущербности, суеты, какого-то унизительного ожидания, что тебя оценят по достоинству, выберут. Как корову на ярмарке. Больно об этом вспоминать. Стыдно. Как можно было настолько себя не уважать, не любить. Иногда я думаю, что если бы за нелюбовь к себе давали награду, я могла бы стать чемпионом мира. В тяжелом весе. Так круто, что это больше не про меня. Что у меня атрофировался этот орган излучения интереса к чужим мужикам. Локатор поиска сломан и давно снесен на помойку. Слава Богу. Спасибо моему Валере».

Ольга Кабо тоже находится в Сеуле. Эшли Грэм посетила Москву. Беременная Нюша опубликовала очередное фото с мужем из путешествия. Полина Гагарина в восторге от выходных: «Пока, Париж! Спасибо тебе! Мозги проветрила, с мужем наговорились, улиток наелась на долгое время вперёд, так как даже мысль о них... в общем я их наелась. Да что уж, ради нас даже дождь обещанный отменили! Было очень».

Ида Кехман (Лоло) поздравила маму с 65-летием.

Сати Казанова поделилась забавной историей: