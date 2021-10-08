8 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ани Лорак хвастается шикарными кадрами с отдыха в Дубае – певица позирует на фоне города в объемной белой рубашке.

Ольга Серябкина трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения и поделилась совместным фото.

Стеша Маликова показала атмосферное осеннее черно-белое селфи. А Алена Шишкова проводит время со своей дочерью от Тимати, Алисой.

«Любимая улыбка», – подписала она фотографию.

Бруклин Бекхэм поделился нежной фотографией со своей возлюбленной, Николой Пельтц – красавец-сын Виктории и Дэвида с любовью массирует своей подруге плечи.