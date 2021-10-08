8 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @brooklynbeckham
Екатерина Волкова озадачила поклонников, выложив фото с малышом на руках и вызвала многочисленные вопросы в комментариях.
Певица Алсу поделилась ярким кадром в новом образе – певица, которая обычно ходит с прямыми волосами, похвасталась задорными локонами.
Екатерина Климова поделилась очень милым видео наведения красоты – забавную прическу актрисе делает ее маленькая дочь.
Ани Лорак хвастается шикарными кадрами с отдыха в Дубае – певица позирует на фоне города в объемной белой рубашке.
Ольга Серябкина трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения и поделилась совместным фото.
Стеша Маликова показала атмосферное осеннее черно-белое селфи. А Алена Шишкова проводит время со своей дочерью от Тимати, Алисой.
«Любимая улыбка», – подписала она фотографию.
Бруклин Бекхэм поделился нежной фотографией со своей возлюбленной, Николой Пельтц – красавец-сын Виктории и Дэвида с любовью массирует своей подруге плечи.
Леонид Агутин поделился теплыми кадрами с осенней прогулки со своей женой, Анжеликой Варум. Пара прогулялась по усыпанному золотом лесу.
Телеведущая Аврора отправилась в отпуск и проводит дни в ярком купальнике на море под палящим солнцем.
Фото: Instagram Ольги Серябкиной, Алены Шишковой, Леонида Агутина, Авроры, Стеши Маликовой, Меган Фокс, Бруклина Бекхэма, Авроры, Алсу, Ани Лорак, Екатерины Климовой