8 октября: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/lopyrevavika/
Кристина Асмус появилась на премьере фильма «Китобой» в эффектном красном брючном костюме.
Фильм, в котором актриса исполнила роль вебкам-модели, снимался на Чукотке, а на его производство было потрачено 10 лет.
Настасья Самбурская показала фотографии в роскошном платье с открытыми плечами, в котором блистала на съемках проекта «Миллион на мечту». Артистка заявила, что у нее самой главная места – закончить ремонт.
Яна Рудковская показала своим подписчикам новую детскую для новорожденного Арсения. Уютная комната оформлена в карамельной и мятном оттенках.
Екатерина Варнава выложила в свой Instagram запечатленный процесс создания прически. Делает это Катя в хорошей компании – вместе со своим домашним любимцем.
Анна Хилькевич решила научить своих подписчиков макияжу. Актриса сняла очень забавное видео, которое вызвало много одобрительных комментариев.
Ирена Понарошку показала очень стильный и элегантный образ в деловом стиле.
В подписи к посту Ирена рассуждает о мужчинах, которых в детстве считала самыми красивыми.
Виктория Лопырева отправилась в отпуск. Она весело проводит время в Турции, где катается на яхте в хорошей компании, а заодно выкладывает в Instagram стильные летние фотографии.
Внучка Михаила Боярского Екатерина, которая делает свои первые шаги в музыкальной индустрии, показала эффектный образ хулиганки.
Девушка примерила клетчатую рубашку, у которой спустила плечи, и надела к ней рваную джинсовую юбку.
Актриса Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», показала свою подросшую дочку Надю.
Она отметила, что начинает замечать в девочке собственные черты, и пообещала обязательно научить ее гордиться собой и своей семьей.
Полина Максимова показала очень интересную и необычную фотосессию, которая пришлась по душе подписчикам.
Актриса предстала перед поклонниками в образе ангела, в современной интерпретации.
Фото и видео: Instagram Виктории Лопыревой, Кристины Асмус, Екатерины Варнавы, Зои Бербер, Полины Максимовой
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