8 октября: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Актриса Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», показала свою подросшую дочку Надю.

Она отметила, что начинает замечать в девочке собственные черты, и пообещала обязательно научить ее гордиться собой и своей семьей.

Полина Максимова показала очень интересную и необычную фотосессию, которая пришлась по душе подписчикам.