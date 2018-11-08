8 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская и Полина Гагарина показали нежные селфи с мужьями: одна — из Нью-Йоркского парка, другая — с церемонии вручения премии «ОК!». Оксана Акиньшина показала милые селфи с подругой: «Мы с малышкой @katerinashpitsa».

Муж Анны Нетребко встретился с друзьями: «Теплый вечер с хорошими друзьями: Филипп Киркоров, Игорь Крутой и Алла Крутая. Спасибо за теплоту, смешные истории и вкусный ужин».

Шэрон Стоун поделилась домашним снимком с любимым питомцем.

Ирена Понарошку купила дочке пустышку, которой ее старший сын был лишен, потому что «семь лет назад мы были очень радикальными родителями и старались все делать максимально правильно. Дураки, короче, были. Думаю, если бы мы тогда не были такими принципиальными, то братик у Серафима появился бы гораздо раньше. А так на восстановление нервной системы семьи потребовался целый семилетний биологический цикл! И если кто-то сейчас скажет, что я плохая мать, — даже банить не буду, чесслово! Потому что хорошей я уже была, это полный отстой!», — смеется она.