8 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская и Полина Гагарина показали нежные селфи с мужьями: одна — из Нью-Йоркского парка, другая — с церемонии вручения премии «ОК!». Оксана Акиньшина показала милые селфи с подругой: «Мы с малышкой @katerinashpitsa».
Муж Анны Нетребко встретился с друзьями: «Теплый вечер с хорошими друзьями: Филипп Киркоров, Игорь Крутой и Алла Крутая. Спасибо за теплоту, смешные истории и вкусный ужин».
Шэрон Стоун поделилась домашним снимком с любимым питомцем.
Ирена Понарошку купила дочке пустышку, которой ее старший сын был лишен, потому что «семь лет назад мы были очень радикальными родителями и старались все делать максимально правильно. Дураки, короче, были. Думаю, если бы мы тогда не были такими принципиальными, то братик у Серафима появился бы гораздо раньше. А так на восстановление нервной системы семьи потребовался целый семилетний биологический цикл! И если кто-то сейчас скажет, что я плохая мать, — даже банить не буду, чесслово! Потому что хорошей я уже была, это полный отстой!», — смеется она.
Дмитрий Шепелев рассказал о новом опыте: «Впервые озвучиваю мультфильм для малышей. Подробности не заставят себя ждать».
Павел Воля поделился рабочим моментом: «Мой скромный райдер выполнен, могу идти на сцену».
Супруга Андрея Малахова поделилась забавным видеороликом: «Надеюсь, мне не пришлют штраф за превышение скорости».
Татьяна Арно поделилась осенним настроением. Виктория Дайнеко сделала селфи с растрепанными волосами и минимальным макияжем. Юлия Волкова показала фото из салона красоты, где она работает в том числе и над фигурой.
Анастасия Волочкова продемонстрировала стройные ноги и восхитила поклонников «приличным» фото в купальнике. «Ну вот, и фото приличное, а купальник какой классный, я за такие снимки», — хвалят они.
Мария Погребняк нежно поздравила мужа под совместной пляжной фотографией: «Мой любимый с Днем Рождения! Лично все уже пожелала, а тут хочу просто написать, что я тебя безумно ЛЮБЛЮ».
Марина Газманова поделилась любопытным наблюдением: «Окрас поменялся у обоих! Один белый, другой черный — два веселых гуся!»
Иосиф Пригожин поздравил талантливого сына Валерии с днем рождения и рассказал о своем отношении к не родным детям: «Не верьте никогда и никому, если вам скажут, что небиологические дети не могут стать для вас родными. Я очень люблю всех своих детей, независимо от того, от кого они рождены, они все для меня родные. Почти с 4-х лет я растил Арсения, и для меня он стал одним из самых близких людей, занимающих огромное место в моем сердце. И вот сегодня ему 20 лет, как быстро пролетело время, как один миг. Лера говорит: "Души детей даются нам на временное хранение", теперь мы большие друзья. С днем рождения, дорогой Сенечка! Будь здоров, занимайся тем, что любишь, и будь счастлив! Люблю тебя».
Юлия Такшина поделилась с подписчиками шумом волн:
Фото и видео: instagram