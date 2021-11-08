8 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня свой день рождения отмечает Арсений Шульгин – сын Валерии получил теплые и трогательные поздравления от мамы и жены.

«Сыночек, любимый мой мальчик! С днем рождения! Впервые поздравляю с этим событием тебя, находящегося уже в другом статусе—статусе отца. Горжусь тобой—ты не только прекрасный сын и муж, но и, как показал этот год, замечательный молодой отец. Будь здоров, пусть все твои планы, мечты и желания сбываются, а я точно знаю, что ты не из тех, кто сидит на месте и просто ждет этого», – написала Валерия.

А его молодая жена Лиана в своем блоге показала романтичное совместное фото.