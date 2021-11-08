8 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia
Сегодня свой день рождения отмечает Арсений Шульгин – сын Валерии получил теплые и трогательные поздравления от мамы и жены.
«Сыночек, любимый мой мальчик! С днем рождения! Впервые поздравляю с этим событием тебя, находящегося уже в другом статусе—статусе отца. Горжусь тобой—ты не только прекрасный сын и муж, но и, как показал этот год, замечательный молодой отец. Будь здоров, пусть все твои планы, мечты и желания сбываются, а я точно знаю, что ты не из тех, кто сидит на месте и просто ждет этого», – написала Валерия.
А его молодая жена Лиана в своем блоге показала романтичное совместное фото.
Сам Арсений поблагодарил за поздравления и восхитился любящей супругой:
«За что я благодарен, так это за жену», – ответил он в сториз и показал сюрприз, который она устроила имениннику в номере.
Праздничный день сегодня и у Ксении Бородиной – ее мама отмечает день рождения. Телеведущая нашла для мамы теплые слова в этот день, и поделилась совместными архивными фото.
Ноябрь – самое время для путешествий, и многие знаменитости не преминули воспользоваться праздничными и нерабочими днями. Мария Шумакова побывала в Париже и не забыла поделиться с поклонниками впечатлениями.
«Хочется там остаться. Побыть. Подышать», – пишет она.
Певица Жасмин поделилась яркой фотографией и назвала главные составляющие идеального отдыха.
«Для меня самое важное, чтобы детям было чем заняться, наличие спортзала в отеле и чтобы лететь было недалеко». Судя по всему, в этот раз детям точно было, чем заняться - сын певицы даже попробовал себя в игре в бильярд.
Анна Хилькевич проводит время в Дубае – актриса опубликовала первое совместное фото из поездки со своим супругом. Пара случайно обнаружила зеркало в лифте.
Юлия Барановская с детьми продолжают отдых у моря – бывшая возлюбленная Андрея Аршавина показала забавные фото с пляжа.
Беременная Нюша, которая совсем скоро станет мамой, греется у бассейна и демонстрирует женственную фигуру с округлившимся животом.
Тем временем, у актеров самый разгар съемок. Однако кое-кто сумел совместить приятное с полезным — например, Ирина Пегова совмещает путь на работу с уютной осенней прогулкой.
А в свободное от работы время звезды занимаются своими наследниками. Анна Михалкова, которая редко делится с поклонниками фотографиями своих детей, показала в сториз, как делает уроки с восьмилетней дочерью Лидией. Единственная дочка актрисы учится во втором классе – причем вместе с двоюродным братом, сыном сестры Анны, Надежды Михалковой.
К Павлу Прилучному, совсем недавно отметившему день рождения, приехали его дети от Агаты Муцениеце – Тимофей и Мия. Как образцовый отец, даже после развода актер проводит с наследниками много времени. Вот и сегодня они сразу же отправились на прогулку.
Фото: Instagram Анны Михалковой, Арсения Шульгины, Лианы Шульгиной, Валерии, Жасмин, Юлии Барановской, Ксении Бородиной, Ирины Пеговой, Нюши, Павла Прилучного, Анны Хилькевич