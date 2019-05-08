8 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой.

Наталья Подольская отреагировала на критику: «Ну что же..... судя по комментариям фигура у меня очень на любителя. Хорошо, что любитель нашёлся! Я Вам больше скажу — он большой профессионал! Ну а с сегодняшнего дня видимо начну откармливать Тему. Ведь толстые дети — это так крутоооооооо!!!!!! Ну а если серьезно все люди разные и прекрасные! И худые и толстые! Я уже ни раз говорила и с удовольствием повторюсь — главное доброе сердце и добрая душа».

Алана Мамаева переживает о приговоренном к 1,5 годам колонии муже: «Это был один из самых сложных дней».

Лера Кудрявцева нежно ворчит на любимого: «Попросила мужа сфотографировать красиво».

«В гостях у Николая Чудотворца. Мира всем и добра», — делится Юлия Барановская.

Анастасия Стоцкая отметила день рождения дочери: «Вчера нашей принцессе Верочке исполнилось 2 годика».