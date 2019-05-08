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8 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анастасии Стоцкой

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой.

Наталья Подольская отреагировала на критику: «Ну что же..... судя по комментариям фигура у меня очень на любителя. Хорошо, что любитель нашёлся! Я Вам больше скажу — он большой профессионал! Ну а с сегодняшнего дня видимо начну откармливать Тему. Ведь толстые дети — это так крутоооооооо!!!!!! Ну а если серьезно все люди разные и прекрасные! И худые и толстые! Я уже ни раз говорила и с удовольствием повторюсь — главное доброе сердце и добрая душа».

Алана Мамаева переживает о приговоренном к 1,5 годам колонии муже: «Это был один из самых сложных дней».

Лера Кудрявцева нежно ворчит на любимого: «Попросила мужа сфотографировать красиво».

«В гостях у Николая Чудотворца. Мира всем и добра», — делится Юлия Барановская.

Анастасия Стоцкая отметила день рождения дочери: «Вчера нашей принцессе Верочке исполнилось 2 годика».

Наталья Ионова поздравила свою дочь: «Пересекаем рубеж 12-летия) Уверена, что там ее ждет все самое интересное. С днем Рождения, моя любимая Доченька!»

Полина Гагарина поделилась позитивом: «Москва, я бегу к тебе!»

Сергей Зверев возмущен экологической обстановкой и бездействием властей:

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Repost @baikal_save Мы горим. ⠀ Как из фильма ужасов. Лесные пожары, буквально, взяли регион в огненное кольцо. ⠀ Это страшно, когда из года в год мы теряем тысячи гектаров леса, о жертвах животных только останется догадываться.​ ⠀ Причины всегда теже: ⠀ 🔷И палы травы. ⠀ 🔷И оставленные костры, после шашлыков. ⠀ 🔷И то, что оставили в лесу чёрные лесорубы. В том числе и поджоги, чтоб скрыть следы вырубки. ⠀ 🔷И отсутствие, значительных действий от властей. ⠀ А ветер очень сильный. разгоняет все очень быстро.😔 Учитывая, что лесов все меньше, из за этого и ветра становятся все сильнее, а и почва все суше с каждым годом.​ ​😕 ⠀ Огонь настолько сильный, что перекидывается через широкие дороги. Летит пепел, горящие сучья. Добровольцы тушат не первый день. Мужчины уставшие. С ранцами против такой стихии мало что сделаешь – мешает ветер. Пожарные тоже работают, но пламя распространяется мгновенно.🔥 ⠀ Из некоторых населенных пунктов на автобусах вывозят детей в Иркутск. ⠀ Сегодня мы хотим обратиться, в первую очередь, к первым лицам государства: ⠀ ⚠️До каких пор, каждый год мы будем гореть? ⠀ ⚠️Почему не делаются, действительно эффективные меры против пожаров? ⠀ ⚠️Почему за эти бездействия и последствия, никого не наказывают? ⠀ А так же призываем добровольцев помочь в тушении пожаров: ⠀ Вам надо обратиться в ⠀ ❗️"Отряд 15.08. Добровольная дружина"❗️ ⠀ У ребят есть группа в "Вконтакте" и в "Фейсбуке" эти группы легко ищутся, и там вы можете все узнать подробнее и контакты и помочь.🙏 ⠀ Видео @vestiirkutsk ⠀ #спаси_байкал

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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