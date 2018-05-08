8 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев поделился фотографиями подросшей дочки: «Наш юный садовод обходит свои владения!) А у нас на участке уже лето летнее». Анастасия Стоцкая без лишних слов опубликовала фото из травмпункта: «Здравствуй Москва».

Лариса Гузеева показала новое архивное фото с сыном и рассказала о смысле жизни: «Удивительно, но в самые лихие годы, я всё время смеялась... Мой первый ребенок открыл мне глаза на Мир! Второй мой ребенок держит все время в тонусе! Счастье в детях! Правда?»

Максим Фадеев удивил фолловеров: «Я и мой сын. А кто на какой фотографии, догадайтесь сами».