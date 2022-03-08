«Лучшие в мире»: российские знаменитости поздравили женщин с 8 марта
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Фото: instagram/ valeriya
Певица Валерия поздравила всех женщин в личном блоге: «Милые девочки всех возрастов! С Женским праздником вас, мои дорогие! Вы сильные, добрые, нежные, верные, самоотверженные. Пусть рядом с вами будут всегда только достойные и надёжные мужчины».
Стас Костюшкин не забыл уделить внимание женской части своей аудитории. Он опубликовал фото с букетом цветов и написал: «Богини, с праздником! Пусть красота и молодость будут вечными, а мужики вменяемыми. Подарки будут богатыми и желанными, а дети растут в любви и согласии».
Певица МакSим в све6тлый праздник поделилась трогательным видео с дочерью. Девочка отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 13 лет. Счастливая мама подписала пост: «Сегодня моей маленькой Саше 13 лет! Мой самый большой подарок на 8 марта».
Яна Рудсковская порадовала подписчиков фотографией сыновей. На снимке мальчишки сидят возле букета цветов и мило улыбаются. «Дорогие и самые красивые, добрые, мудрые и любимые! Девочки, девушки, женщины, с праздником! Эти весенние тюльпаны для всех вас! Только мира, добра, счастья и удачи во всех ваших начинаниях», — написала продюсер.
Алексей Ягудин поспешил поздравить женщин в своем микроблоге под фотографией с семьей. Фигурист адресовал свои пожелания всем девушкам, мамам, бабушам и дочкам.
Ирина Горбачева опубликовала целую серию снимков с женщинами из своей семьи. Актриса посвятила целый пост женской силе и напомнила своей аудитории, как важно эту мощь в себе замечать.
Юлия Савичева показала красотку-маму и отметила, что для нее 8 марта ассоциируется именно с ней. «Девочки, потому что каждая из нас, даже будучи уже в зрелом возрасте, хочет оставаться девчонкой! Я поздравляю вас с праздником и мечтаю, чтобы каждая из вас излучала свет, и главное рядом были люди, которым от этого становилось бы теплее. Я поздравляю каждую мамочку, потому что с детства в сердце у меня этот праздник ассоциируется именно с мамулей! Я хочу, чтобы все женщины мира были здоровы, чувствовали свою нужность и при всей своей внутренней силе оставались слабым полом», — написала она под постом.
Ольга Орлова похвасталась шикарным букетом и пожелала всем мира добра и радости.
Иосиф Пригожин нежно поздравил любимую жену в своем блоге. Он пожелал женщинам счастья и мира.
Полина Диброва показала фанатам забавное фото с мужем. Она пожелала каждой девушке такого же заботливого, надежного и любящего партнера, как Дмитрий.
Клава Кока опубликовала фото с букетом тюльпанов в руках и поздравила подписчиц с 8 марта: «С праздником нас, сильные и независимые принцессы».
Фото и видео: Instagram