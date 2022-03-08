«Лучшие в мире»: российские знаменитости поздравили женщин с 8 марта

Певица Валерия поздравила всех женщин в личном блоге: «Милые девочки всех возрастов! С Женским праздником вас, мои дорогие! Вы сильные, добрые, нежные, верные, самоотверженные. Пусть рядом с вами будут всегда только достойные и надёжные мужчины».

Стас Костюшкин не забыл уделить внимание женской части своей аудитории. Он опубликовал фото с букетом цветов и написал: «Богини, с праздником! Пусть красота и молодость будут вечными, а мужики вменяемыми. Подарки будут богатыми и желанными, а дети растут в любви и согласии».

Певица МакSим в све6тлый праздник поделилась трогательным видео с дочерью. Девочка отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 13 лет. Счастливая мама подписала пост: «Сегодня моей маленькой Саше 13 лет! Мой самый большой подарок на 8 марта».