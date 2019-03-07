8 марта: как звезды поздравили любимых женщин, поклонниц и друг друга

Дмитрий Нагиев: «Я ненавижу ‪8 марта‬. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждет ‪одного дня‬, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы. (президент ассоциации матерых гетеросексуалов)».

Мария Захарова: «Ну, за равноправие! И спасибо, мужчины, что вы нам помогаете его реализовывать) С Праздником, соратницы и сочувствующие».

Данила Козловский: «Листаешь ленту и удивляешься тому, что большинство поздравлений с этим прекрасным праздником исходит от....девушек. Они поздравляют друг друга, шлют всевозможные смайлики, цветочки, желают любви, уверенности, не забывать о своём внутреннем мире и думать о себе, в первую очередь, как о личности. И в этот момент ты понимаешь, каким большим дефицитом является твоё внимание к этим удивительным, парадоксальным, абсолютно невероятным и прекрасным существам. Насколько же мы часто пробегаем мимо в личном эгоизме и зацикленности в самом себе. Как часто бываем безжалостны и жестоки в равнодушие к чужому одиночеству своего же, любимого человека, просто не замечая его или относясь к этому не серьезно. Как быстро и точно мы расставляем приоритеты в собственной жизни, устанавливаем главного (разумеется себя) и очень быстро к этому привыкаем. И если в какой то момент встречаем возражение или хотя бы попытку сесть спокойно и что-то обсудить, воспринимаем это, как покушение на собственную свободу. Как преступно редко дарим цветы. Сегодня хочется сказать спасибо тем ребятам, которые сочинили этот праздник. Для нас даже сделали этот день официальным выходным, чтоб мы в очередной раз, пробегая мимо, остановились и увидели того, кто рядом с тобой. Посмотрели на неё и поразились тому, насколько же Она прекрасна. Подарили цветы, увидели в ее глазах слезы и подумали про себя, как же круто делать своего любимого человека, счастливым. Получается, что этот праздник нужен всем. Девчонки! Без Вас мы ничто и никто. Во всех смыслах. И какими бы мы не были иногда (или часто) мудаками, мы Вас очень любим! Спасибо, что Вы есть в нашей жизни! Будьте счастливы и любимы! Очень!»

Оксана Фандера: «8 Марта – имя неваляшки. Задача – уложить ее, да так, чтоб превратилась Марта в бесконечность...».