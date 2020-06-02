8-летняя внучка Пугачевой «зажгла» под хит Орбакайте: «Гибкая, как мама!»
Фото: Instagram
Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и 8-летней дочерью Клавдией «заперты» в США из-за коронавируса. Учебный год у девочки уже закончился и она отдыхает на каникулах. В Instagram Клавдии появилось видео, в котором она показала, как «зажигает» под хит матери «Губки бантиком».
Подписчики не поскупились на комплименты Клаве. «Гибкая, как мама», «Красотка», «Это девочка на все времена. Женственная, скромная, милая, красивая, умная. Порода — в самом лучшем смысле. Счастья всей вашей семье!», «Очень хорошая, милая девочка», «Хорошенькая девчушка», «Подросла еще», «Умница и красавица», — написали в комментариях.
Клава — третий ребенок Кристины Орбакайте и единственная внучка Аллы Пугачевой. От отношений с Владимиром Пресняковым у певицы есть сын Никита, второй сын Дени родился у артистки во время ее романа с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Сейчас Кристина счастлива в браке с Михаилом Земцовым.
Фото и виде: Instagram
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