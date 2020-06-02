8-летняя внучка Пугачевой «зажгла» под хит Орбакайте: «Гибкая, как мама!»

Подписчики не поскупились на комплименты Клаве. «Гибкая, как мама», «Красотка», «Это девочка на все времена. Женственная, скромная, милая, красивая, умная. Порода — в самом лучшем смысле. Счастья всей вашей семье!», «Очень хорошая, милая девочка», «Хорошенькая девчушка», «Подросла еще», «Умница и красавица», — написали в комментариях.

Клава — третий ребенок Кристины Орбакайте и единственная внучка Аллы Пугачевой. От отношений с Владимиром Пресняковым у певицы есть сын Никита, второй сын Дени родился у артистки во время ее романа с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Сейчас Кристина счастлива в браке с Михаилом Земцовым.