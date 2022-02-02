8-летний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева мечтает уехать жить в США

Подписчики в восторге от планов Шепелева-младшего. Под постом Дмитрия набралось много положительных комментариев, среди которых: «Какая прелесть!», «Молодец! Чем раньше начнет копить, тем лучше», «Хорошая цель», «Тоже начну откладывать».

Также многие фолловеры отметили, что Платон очень похож на маму.

Напомним, что Жанна Фриске родила сына 7 апреля 2013 года, а уже в июне того же года выяснилось, что у певицы рак мозга. Врачи предлагали ей провести операцию, но Жанна отказалась, опасаясь за ребенка. Малыш родился здоровым, но Фриске уже было не спасти. Артистка скончалась в 2015 году. Ее сыну на тот момент было всего два года.