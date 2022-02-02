8-летний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева мечтает уехать жить в США
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
После смерти Жанны Фриске в 2015 году Дмитрий Шепелев самостоятельно растил сына Платона, которому скоро исполнится 9 лет. Сейчас телеведущий живет с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая недавно родила сына Тихона. Счастливый отец в личном блоге рассказывает о родительских буднях.
Шепелев рассказал, что его сын от Жанны Фриске хочет жить в США, где родился. Мальчик уже начал копить средства и даже планирует приобрести там недвижимость. «Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший пока не торопится съезжать, ему еще не надоели московские зимы», — написал Дмитрий под фото с Тихоном.
Подписчики в восторге от планов Шепелева-младшего. Под постом Дмитрия набралось много положительных комментариев, среди которых: «Какая прелесть!», «Молодец! Чем раньше начнет копить, тем лучше», «Хорошая цель», «Тоже начну откладывать».
Также многие фолловеры отметили, что Платон очень похож на маму.
Напомним, что Жанна Фриске родила сына 7 апреля 2013 года, а уже в июне того же года выяснилось, что у певицы рак мозга. Врачи предлагали ей провести операцию, но Жанна отказалась, опасаясь за ребенка. Малыш родился здоровым, но Фриске уже было не спасти. Артистка скончалась в 2015 году. Ее сыну на тот момент было всего два года.
Фото и видео: Pravda Komsomolskaya, Anton Belitsky, Gennadii Usoev, Anton Kuzyakin, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press, Instagram