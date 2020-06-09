8 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Леонид Агутин и Анжелика Варум показали солнечное дачное фото.
«Доброе утро, друзья! Карантинные будни моей семьи. Второй сын решил побыть в роли оператора», — поделилась забавным видео певица Зара.
Анна Хилькевич показала нежное видео: «Наши покатушки».
«Катаемся», — написал Эмин под аналогичным видео.
«Люблю кувыркаться», — похвасталась гибкостью дочь Кристины Орбакайте.
«Окрошку будешь?», — шутит Лена Темникова с ярким макияжем.
«Мамуля, родная Наша и самая любимая! От всего сердца поздравляем тебя с Днем рождения!!! Будь всегда здорова, спокойна за нас, нереально счастлива, с Божьим благословением!!! Живи долго-долго!!! Любим тебя и благодарим за все», — поздравила маму Катя Лель.
Светлана Лобода задумалась о покупке собаки: «Ева хочет еще одну собаку... Думаем))) Чтоб добрая была, и Тильку катала».
Алена Хмельницкая похвасталась живой фантазией: «Проснулась сегодня, а на меня смотрит жираф! Да, бордовый, да, без пятен, ну и что?Вылитый же».
Рита Дакота — фигурой: «Фед видит меня красивой. И на хип-хопчике. Как лучше, на спорте, в платьях или так?))»
Певица Натали сравнила две свои фотографии. «Длинноножка и коротконожка! А девушка одна! И всем ясно, что в одном случае кадр сделан снизу, а в другом прямо, а уж, если сделать чуть сверху, ноги станут короткими совсем... Но вопрос в другом, почему люди считают, что длинные ноги — это красиво? Или опять древние инстинкты?... Типа, дальше убежит от опасности?...Спасется?», — размышляет она.
Стас Костюшкин показал свое детское фото.
Маша Горбань — домашнее: «Фаня фотограф #загороднаяжизнь».
Фото и видео: Instagram
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