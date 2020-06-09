8 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Окрошку будешь?», — шутит Лена Темникова с ярким макияжем.

«Мамуля, родная Наша и самая любимая! От всего сердца поздравляем тебя с Днем рождения!!! Будь всегда здорова, спокойна за нас, нереально счастлива, с Божьим благословением!!! Живи долго-долго!!! Любим тебя и благодарим за все», — поздравила маму Катя Лель.

Светлана Лобода задумалась о покупке собаки: «Ева хочет еще одну собаку... Думаем))) Чтоб добрая была, и Тильку катала».