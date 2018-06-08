8 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Резо Гигинеишвили поздравил красавицу-дочь: «Сегодня день рождения моей крошки! #мариягигинеишвили Маруся, очень тебя люблю!!! Счастлив , что я твой папа!!!»
Дана Борисова поделилась последними новостями:
🌴👀☀️Сердце радуется солнцу и долгожданному отдыху с любимой дочкой 😘 @polinaaxenova2007 🌹Из Москвы пришла новость,что Полинка набрала баллы в математический гимназистский класс 👍Привет и благодарность от нас любимой учительнице @christina_mihailovna 💖Завтра отправляемся на морскую рыбалку🎣 ,в понедельник-на 🌋 вулкан #санторини 🔥Всех денег не заработаешь,иногда надо ОТДЫХАТЬ ☀️🌴🎣Мысленно с вами #любим #данаборисова #полинааксенова #ледисовершенство☂️ #supreme #яверю🙏
Лиза Боярская делится фотографиями из путешествия: «Нью-Йорк...первый день гастролей. Спасибо за чудесную морскую прогулку!»
Вера Брежнева показала семейное фото (как и Виктория Бекхэм) и поздравила маму с днем рождения: «Женщина, подарившая мне основу: Умение любить и заботиться, человечность, женственность, нежность, мудрость, доброту, терпеливость, любовь к чистоте и порядку, верность себе, отношение к людям и многое другое.. Сегодня празднует свой праздник юности, красоты и жизни любимая мама, бабушка и теща!!! (Именно это событие стало веской причиной, по которой меня не будет на любимой премии @muztv)».
Катя Лель тоже поздравила маму:
Гарик Харламов ответил на поздравления жены:
Зато туда отправились Нюша с мужем, Сергей Лазарев, Ани Лорак и многие другие звезды.
Рената Литвинова показала необычный подъезд:
Мария Погребняк стала брюнеткой: ее стилист увидел ее именно так. Ирина Пегова удивила бьюти-селфи: «После ночной Свежа, как маргаритка и губки такие припухлые и ничего вкачивать не нужно».
Екатерина Варнава рассказала, как ей удается держать форму:
Ciao, прекрасные! как и обещала, небольшой постец по поводу питания: что я ем, в каком количестве..и вообще - ЕМ ЛИ Я😂😂😂😂 Итак! Конечно, я ем😂 Причём нормально! 1,75 живого роста надо ещё прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец-иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем (почему? могу рассказать в прямом эфире, если всё-таки он вам нужен). Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день😂 Утро. Стакан тёплой воды, потом завтрак: чашка американо (желательно хорошего😂, хотя растворимчик тоже бывает), творог, грецкие орехи, ягода или мёд (ОДНА ЛОЖКА) - всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат (цукини, перец, огурцы с оливковым маслом). Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет ЖРАТЬ НЕИСТОВО (у меня ужин случается редко из-за занятости), но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару. ЧТО ВАЖНО! Всё, дорогие мои, очень индивидуально👆🏽Нельзя просто взять и начать резко ограничивать себя в еде.. и я ни в коем случае не говорю делать, как я. Поверьте, к этому я пришла не сразу ...очень постепенно, в течение нескольких лет👆🏽👆🏽 Например, хлеб обожаю, но отучила себя от этой привычки, сладкое никогда не любила (замена фруктами бээээшенаЯ), вот с соленым конфуз - люблю, мазафака, и соленое, и острое... но борюсь😂 Мне сейчас комфортно - и я считаю, это важно, когда выстраиваешь свой рацион. Еще есть моменты, что полезно, а что нет.. но тут необходимо пообщаться с профессионалом, диетологом, например. Он вам поможет выстроить грамотный режим питания без ущерба здоровью. У меня получилось этим постом «утолить» ваш интерес вокруг моего питания... хотя бы немного??😊😊😊 ⠀ Org: @va.day Ph: @bulavina Dress: @alexveil_official Muah: @elvirariabtseva_makeup
Анфиса Чехова тоже похвасталась формами:
А Анастасия Волочкова показала неидеальный тыл: «Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море. В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще.... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя .опа. А я слушаю шум волн. А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче. Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов».
Фото: instagram