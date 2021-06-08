8 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова продолжает радовать поклонников фотографиями из Рима. А вот Лукерье Ильяшенко не до отдыха – актриса поделилась с поклонниками неприятным опытом – гастроэнтерологическим обследованием.

Анна Хилькевич позирует супругу в акваланге и ластах – пока, правда, на берегу, а Кети Топурия поделилась фото в эффектном образе total black – стильном черном мини-платье и грубых ботинках.