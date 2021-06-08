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8 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Кристина Асмус продемонстрировала новую прическу – короткую стрижку, образ для нового фильма.

Ксения Алферова продемонстрировала атмосферную фото на фоне кирпичной стены, Саша Бортич радуется возвращению в Москву после отпуска.

Вера Брежнева поздравляет с 69-летием маму, а Анастасия Волочкова радуется дню шоппинга.

Павел Прилучный продолжает наслаждаться отпуском на Мальдивах в компании Мирославы Карпович, а Алена Шишкова отмечает на белоснежных пляжах день океанов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Хилькевич

Фото: @annakhilkevich

Юлия Ковальчук поделилась забавным видео-бэкстейдж с закрытия сезона КХЛ.

Ольга Бузова продолжает радовать поклонников фотографиями из Рима. А вот Лукерье Ильяшенко не до отдыха – актриса поделилась с поклонниками неприятным опытом – гастроэнтерологическим обследованием.

Анна Хилькевич позирует супругу в акваланге и ластах – пока, правда, на берегу, а Кети Топурия поделилась фото в эффектном образе total black – стильном черном мини-платье и грубых ботинках.

Фото: Instagram Ксении Алферовой, Павла Прилучного, Ольги Бузовой, Кети Топурии, Анны Хилькевич, Саши Бортич, Алены Шишковой, Лукерьи Ильяшенко, Анастасии Волочковой, Кристины Асмус, Веры Брежневой

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