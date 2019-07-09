8 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Инна Маликова призналась в любви к ребятам из группы «Дискотека Авария»: «Любые гастроли - это проверка артистов на стойкость духа и закалку характера, ведь в поездке может случится все, что угодно. Дорога, перелеты, переезды - это всегда физически непросто, особенно для женщин). Но помимо этого всегда происходят непредвиденные обстоятельства, начиная от потери багажа до простуды и высокой температуры. Коллектив у нас большой, и всегда что-нибудь случается. Но главное, когда рядом с тобой надежные коллеги! С ними любая поездка превращается в увлекательное путешествие».