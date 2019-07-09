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8 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Кабо

О том, как звезды провели день семьи и верности — читайте в нашем дайджесте.

«Сегодня прекрасный праздник — День СЕМЬИ, ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ) От души поздравляю и желаю всем нам мира, радости, добра, взаимопонимания», — написала Ольга Кабо. Валерия, Анна Хилькевич, Саша Савельева, Екатерина Стриженова и другие звезды тоже показали фотографии и видеоролики из семейных альбомов.

Вера Брежнева поделилась забавным семейным видео: «Люди, любите друг друга».

Дарья Повереннова отправилась в путешествие: «Итак, мое знакомство с Индией началось».

Юлия Барановская с детьми продолжила путешествие по Камбодже.

Лена Темникова похвасталась фотографией дочери: «Мой фермер. Ягоды собрала. Будет компот».

Кети Топурия поделилась милым видеороликом:

Инна Маликова призналась в любви к ребятам из группы «Дискотека Авария»: «Любые гастроли - это проверка артистов на стойкость духа и закалку характера, ведь в поездке может случится все, что угодно. Дорога, перелеты, переезды - это всегда физически непросто, особенно для женщин). Но помимо этого всегда происходят непредвиденные обстоятельства, начиная от потери багажа до простуды и высокой температуры. Коллектив у нас большой, и всегда что-нибудь случается. Но главное, когда рядом с тобой надежные коллеги! С ними любая поездка превращается в увлекательное путешествие».

Виктория Лопырева поддержала футболистов аппетитной фотографией: «Не могу пройти мимо победы сборной Бразилии 🇧🇷 на Copa America».

Милана Тюльпанова решила строить политическую карьеру во имя помощи женщинам: «Сегодня завершилась первая ступень моего нового этапа в жизни. Я собрала и сдала все документы в муниципальную избирательную комиссию».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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